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ПриватБанк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
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ПриватБанк 3.2 5 23
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
13%
3
2- Погане. Некомпетентне.
9%
2
3- Задовільне. Хотілося б краще.
35%
8
4- Добре. Як і повинно бути.
35%
8
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
9%
2
Всього голосів : 23
Повідомлення Додано: Пон 12 вер, 2022 12:00

ПриватВклад

  nekefer написав:как в нем смысл

очень даже сакральный! Без него с КДВ платно обслуживаться
kulikrom
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Повідомлення Додано: Пон 12 вер, 2022 13:48

kulikrom Поподробнее плиз, в чём зависимость КДВ и приват вклада?
mogicanin1986
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Повідомлення Додано: Пон 12 вер, 2022 15:27

mogicanin1986 если КДВ используется только для "целевых" средств, то уж точно никакой. Кроме того, как сообщали выше, ПВ нужен для обновления папірців (это уж ближе к голдовикам в этом банке).
kulikrom
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Повідомлення Додано: Пон 12 вер, 2022 15:33

  nekefer написав:там и было 2,5% годовых, как в нем смысл

платили нам в гривне выше 1,а не мы 1 :wink:
Мизантрóп
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Повідомлення Додано: Пон 12 вер, 2022 18:46

Re: ПриватБанк

Починаю поступово для тих цілей, які використовував Приватвклад - використовувати Ощадний рахунок в альфі і пакетки альфи .
Хоч приватвклад мій самий свіжий і до кінця травня ще буде відкритий
motosmile
 
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Повідомлення Додано: Пон 12 вер, 2022 19:06

Re: ПриватБанк

  mogicanin1986 написав:Поподробнее плиз, в чём зависимость КДВ и приват вклада?

Наявність ПВ дозволяє попровнити КДВ через нього без комісу.
  motosmile написав:Хоч приватвклад мій самий свіжий і до кінця травня ще буде відкритий

Старі ПВ продовжуються на новий термін.
Ой+
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