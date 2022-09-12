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ПриватБанк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Пон 12 вер, 2022 12:00
nekefer написав:
как в нем смысл
очень даже сакральный! Без него с КДВ платно обслуживаться
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kulikrom
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Додано: Пон 12 вер, 2022 13:48
kulikrom Поподробнее плиз, в чём зависимость КДВ и приват вклада?
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mogicanin1986
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Додано: Пон 12 вер, 2022 15:27
mogicanin1986 если КДВ используется только для "целевых" средств, то уж точно никакой. Кроме того, как сообщали выше, ПВ нужен для обновления папірців (это уж ближе к голдовикам в этом банке).
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kulikrom
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Додано: Пон 12 вер, 2022 15:33
nekefer написав:
там и было 2,5% годовых, как в нем смысл
платили нам в гривне выше 1,а не мы 1
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Мизантрóп
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1
Додано: Пон 12 вер, 2022 18:46
Починаю поступово для тих цілей, які використовував Приватвклад - використовувати Ощадний рахунок в альфі і пакетки альфи .
Хоч приватвклад мій самий свіжий і до кінця травня ще буде відкритий
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motosmile
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Додано: Пон 12 вер, 2022 19:06
mogicanin1986 написав:
Поподробнее плиз, в чём зависимость КДВ и приват вклада?
Наявність ПВ дозволяє попровнити КДВ через нього без комісу.
motosmile написав:
Хоч приватвклад мій самий свіжий і до кінця травня ще буде відкритий
Старі ПВ продовжуються на новий термін.
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Ой+
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