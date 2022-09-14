очень даже сакральный! Без него с КДВ платно обслуживаться
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Пон 12 вер, 2022 12:00
ПриватВклад
Додано: Пон 12 вер, 2022 15:27
mogicanin1986 если КДВ используется только для "целевых" средств, то уж точно никакой. Кроме того, как сообщали выше, ПВ нужен для обновления папірців (это уж ближе к голдовикам в этом банке).
Додано: Пон 12 вер, 2022 15:33
Додано: Пон 12 вер, 2022 18:46
Re: ПриватБанк
Починаю поступово для тих цілей, які використовував Приватвклад - використовувати Ощадний рахунок в альфі і пакетки альфи .
Хоч приватвклад мій самий свіжий і до кінця травня ще буде відкритий
Додано: Пон 12 вер, 2022 19:06
Re: ПриватБанк
Додано: Вів 13 вер, 2022 18:43
Ой+ Колись давно ПВ можна було поповнити без коміса з універсальної карти і з інтернет карти, а потім одразу завести на КДВ. Ось тоді ПВ був потрібен, а зараз всюди коміс, можна на депо тільки місяц потримать і тоді завести без коміса на КДВ. Приват впав на саме дно(((
Додано: Сер 14 вер, 2022 20:16
Re: ПриватБанк
Цікаво коли у Приватбанку наступає ,,друга половина дня,, та ще обід з 13 до 14. По заявці в Приват24 прийшло що файні папірці о такій порі чекатимуть у відділенні банку. Тобто йти після 14-ї ?
Додано: Сер 14 вер, 2022 20:35
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