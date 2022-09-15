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ПриватБанк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Чет 15 вер, 2022 08:20
alex lem написав:
Цікаво коли у Приватбанку наступає ,,друга половина дня
за півгодини до закриття каси , вже всіх блатних і причетних отоварили, настає черга пересічних. Якщо не домовлятися з начальником відділення ( ставати в "його" чергу) , то й поготів думкою багатіти
.
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Goodman
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Додано: Чет 15 вер, 2022 10:31
Goodman написав: alex lem написав:
Цікаво коли у Приватбанку наступає ,,друга половина дня
за півгодини до закриття каси , вже всіх блатних і причетних отоварили, настає черга пересічних. Якщо не домовлятися з начальником відділення ( ставати в "його" чергу) , то й поготів думкою багатіти
.
Які ви добрі, підкинули оптімІзьму.
Казав сліпий, поживемо-побачимо. Тай той, тож не каклета як у давні часи. Кілька папірців на хлібчик та воду.
Мож мазані залишать...
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