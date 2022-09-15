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Обслуговування в українських
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ПриватБанк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
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Оцініть обслуговування в цьому банку та обґрунтуйте свою оцінку

ПриватБанк 3.2 5 23
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
13%
3
2- Погане. Некомпетентне.
9%
2
3- Задовільне. Хотілося б краще.
35%
8
4- Добре. Як і повинно бути.
35%
8
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
9%
2
Всього голосів : 23
Повідомлення Додано: Чет 15 вер, 2022 08:20

Re: ПриватБанк

  alex lem написав:Цікаво коли у Приватбанку наступає ,,друга половина дня
за півгодини до закриття каси , вже всіх блатних і причетних отоварили, настає черга пересічних. Якщо не домовлятися з начальником відділення ( ставати в "його" чергу) , то й поготів думкою багатіти :-) .
Goodman
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Повідомлення Додано: Чет 15 вер, 2022 10:31

  Goodman написав:
  alex lem написав:Цікаво коли у Приватбанку наступає ,,друга половина дня
за півгодини до закриття каси , вже всіх блатних і причетних отоварили, настає черга пересічних. Якщо не домовлятися з начальником відділення ( ставати в "його" чергу) , то й поготів думкою багатіти :-) .


Які ви добрі, підкинули оптімІзьму. :) Казав сліпий, поживемо-побачимо. Тай той, тож не каклета як у давні часи. Кілька папірців на хлібчик та воду. :) Мож мазані залишать...
alex lem
 
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