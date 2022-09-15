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ПриватБанк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 153154155156

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ПриватБанк 3.2 5 23
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
13%
3
2- Погане. Некомпетентне.
9%
2
3- Задовільне. Хотілося б краще.
35%
8
4- Добре. Як і повинно бути.
35%
8
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
9%
2
Всього голосів : 23
Повідомлення Додано: Чет 15 вер, 2022 08:20

Re: ПриватБанк

  alex lem написав:Цікаво коли у Приватбанку наступає ,,друга половина дня
за півгодини до закриття каси , вже всіх блатних і причетних отоварили, настає черга пересічних. Якщо не домовлятися з начальником відділення ( ставати в "його" чергу) , то й поготів думкою багатіти :-) .
Goodman
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Повідомлення Додано: Чет 15 вер, 2022 10:31

  Goodman написав:
  alex lem написав:Цікаво коли у Приватбанку наступає ,,друга половина дня
за півгодини до закриття каси , вже всіх блатних і причетних отоварили, настає черга пересічних. Якщо не домовлятися з начальником відділення ( ставати в "його" чергу) , то й поготів думкою багатіти :-) .


Які ви добрі, підкинули оптімІзьму. :) Казав сліпий, поживемо-побачимо. Тай той, тож не каклета як у давні часи. Кілька папірців на хлібчик та воду. :) Мож мазані залишать...
Ps забрав папірці без проблем. Однак їх вийшло багацько. Були новенькі сотки, та пам'ятаючи що прийдеться в клюбі по пійсят :wink: забирать гроші не кратні 100, на всяк випадок попрохав мілких. Добра касир наділила файними новенькими по 5,10,20.
Многіє літа привату.
Ps2 Гроші заказані таки з 14 години в касі забирать. Касир казала.
До речі додивився була ще й смс та повідомлення в Приват24, що гроші доставлені в відділення та можна отримати їх до 17-30. Ото таке.
Востаннє редагувалось alex lem в Чет 15 вер, 2022 20:22, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Чет 15 вер, 2022 14:46

Не получается перевести денег со своей старой (но действующей) интернет-карты ни на чужую карту, ни даже на свою. Пишет "сталася помилка, якщо повториться зверніться до служби підтримки" и всё.

И, кстати, никто не знает, как "объявить", что мобильного приложения у меня больше нет, и вряд-ли будет? А то оно всё время пытается коды подтверждения туда послать, и большая часть сообщений в чате в веб-версии сообщает только о том, что "сообщение было отправлено в мобильный додаток", который уже не функционирует.
M-Audio
 
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Повідомлення Додано: Чет 15 вер, 2022 14:57

Re: ПриватБанк

  M-Audio написав:как "объявить", что мобильного приложения у меня больше нет, и вряд-ли будет?
в способах коммуникаций убрать
Мизантрóп
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Повідомлення Додано: Чет 15 вер, 2022 15:05

  Мизантрóп написав:
  M-Audio написав:как "объявить", что мобильного приложения у меня больше нет, и вряд-ли будет?
в способах коммуникаций убрать

Да, и там ещё есть список активных сессий, в которых висит не существующий смартфон. При это написано, что оно само щезнет через 20 минут, но этот смартфон включался последний раз несколько дней назад.
M-Audio
 
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Повідомлення Додано: Чет 15 вер, 2022 15:39

  M-Audio написав:Не получается перевести денег со своей старой (но действующей) интернет-карты ни на чужую карту, ни даже на свою. Пишет "сталася помилка, якщо повториться зверніться до служби підтримки" и всё.

Або перевипустіть, або через підтримку.
klug
 
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Повідомлення Додано: Чет 15 вер, 2022 23:27

  Ой+ написав:
  motosmile написав:Хоч приватвклад мій самий свіжий і до кінця травня ще буде відкритий

Старі ПВ продовжуються на новий термін.

А если на Приват-вкладе 0,09 долларов? :D
Тоже пролонгируется, или возможны варианты?
Driver
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Повідомлення Додано: Чет 15 вер, 2022 23:45

  Driver написав:
  Ой+ написав:
  motosmile написав:Хоч приватвклад мій самий свіжий і до кінця травня ще буде відкритий

Старі ПВ продовжуються на новий термін.

А если на Приват-вкладе 0,09 долларов? :D
Тоже пролонгируется, или возможны варианты?

Ви ніби перший день. Колись доходило до того, що посеред строку копійки скидували на картку, а ПВ закривали. З Прихватом упевнений ні у чому не можна бути. У даній ситуації можна лише очікувати та сподіватися, а вдіяти - нічого не вдієш.
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