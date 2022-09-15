за півгодини до закриття каси , вже всіх блатних і причетних отоварили, настає черга пересічних. Якщо не домовлятися з начальником відділення ( ставати в "його" чергу) , то й поготів думкою багатіти .
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Додано: Чет 15 вер, 2022 08:20
Re: ПриватБанк
Додано: Чет 15 вер, 2022 10:31
Які ви добрі, підкинули оптімІзьму. Казав сліпий, поживемо-побачимо. Тай той, тож не каклета як у давні часи. Кілька папірців на хлібчик та воду. Мож мазані залишать...
Ps забрав папірці без проблем. Однак їх вийшло багацько. Були новенькі сотки, та пам'ятаючи що прийдеться в клюбі по пійсят забирать гроші не кратні 100, на всяк випадок попрохав мілких. Добра касир наділила файними новенькими по 5,10,20.
Многіє літа привату.
Ps2 Гроші заказані таки з 14 години в касі забирать. Касир казала.
До речі додивився була ще й смс та повідомлення в Приват24, що гроші доставлені в відділення та можна отримати їх до 17-30. Ото таке.
Востаннє редагувалось alex lem в Чет 15 вер, 2022 20:22, всього редагувалось 1 раз.
Додано: Чет 15 вер, 2022 14:46
Не получается перевести денег со своей старой (но действующей) интернет-карты ни на чужую карту, ни даже на свою. Пишет "сталася помилка, якщо повториться зверніться до служби підтримки" и всё.
И, кстати, никто не знает, как "объявить", что мобильного приложения у меня больше нет, и вряд-ли будет? А то оно всё время пытается коды подтверждения туда послать, и большая часть сообщений в чате в веб-версии сообщает только о том, что "сообщение было отправлено в мобильный додаток", который уже не функционирует.
Додано: Чет 15 вер, 2022 14:57
Re: ПриватБанк
Додано: Чет 15 вер, 2022 15:05
Да, и там ещё есть список активных сессий, в которых висит не существующий смартфон. При это написано, что оно само щезнет через 20 минут, но этот смартфон включался последний раз несколько дней назад.
Додано: Чет 15 вер, 2022 15:39
Додано: Чет 15 вер, 2022 23:27
Додано: Чет 15 вер, 2022 23:45
Ви ніби перший день. Колись доходило до того, що посеред строку копійки скидували на картку, а ПВ закривали. З Прихватом упевнений ні у чому не можна бути. У даній ситуації можна лише очікувати та сподіватися, а вдіяти - нічого не вдієш.
Додано: П'ят 16 вер, 2022 00:22
Driver
Десь-колись чув-читав про 10 грн, нижче яких банк має право закривати неактивні рахунки без попередження, в тому числі і депозитні.
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