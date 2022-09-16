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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: П'ят 16 вер, 2022 06:42
Хомякоид Думаю отримувачу доведеться дуже довго та нудно доводили фінмону джерела походження коштів. Щодо виплат - приготуйтесь до того що максимально в день отримувач зможе знімати не більше 100000 грн. В еквiваленті (себто менше 3000 ойро) - це обмеження НБУ. І це лише у випадку наявності фізичної валюти в конкретному відділенні. А з нею подейкують у приваті не все так гарно. До того видачу валюти вам здійснять лише за попереднім замовленням, при цьому замовляти Ви зможете сьогодні на післязавтра і лише у випадку коли кошти фізично зарахуються на ваш рахунок. При цьому врахуйте що останнім часом через брак готівкової валюти банк приймає заявки на суми не більше 1000 одиниц валюти на 1 день. Тобто є висока ймовірність того що отримувач крім розваг з фінмоном ще буде забезпечений мінімум на пару місяців щоденними прогулянками на свіжому повітрі до відділення. Може згодом ситуація і покращиться втім як на мене на зараз все виглядає саме так
Додано: П'ят 16 вер, 2022 07:05
Re: ПриватБанк
Выше Вам правильно ответили. Сейчас максимальная сумма снятия в день 1000 евро с предзаказом за несколько дней.
А для отправки есть много способов помимо Вестерн и дешевле.
Например
Додано: П'ят 16 вер, 2022 07:22
Re: ПриватБанк
Як варіант , зарядити кошти в якийсь помийний банк і діждатися там ВА.
Потім непринужденно отримати по дистанційній виплаті в Приваті, замовляючи і одержуючи по 100к в день. І фінмоніторінг не писне - бо це цільові кошти, та Приват буде Вас шанувати , вип"ете літр кави з начальником відділення і кімнаті для переговорів.
Порада працює.
Додано: П'ят 16 вер, 2022 07:52
Goodman Ой і гарно присовітували.Отримать по курсу НБУ, скільки там сьогодні наприклад, по 36,51 ?
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