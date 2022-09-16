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ПриватБанк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 154155156157

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ПриватБанк 3.2 5 23
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
13%
3
2- Погане. Некомпетентне.
9%
2
3- Задовільне. Хотілося б краще.
35%
8
4- Добре. Як і повинно бути.
35%
8
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
9%
2
Всього голосів : 23
Повідомлення Додано: П'ят 16 вер, 2022 06:42

Хомякоид Думаю отримувачу доведеться дуже довго та нудно доводили фінмону джерела походження коштів. Щодо виплат - приготуйтесь до того що максимально в день отримувач зможе знімати не більше 100000 грн. В еквiваленті (себто менше 3000 ойро) - це обмеження НБУ. І це лише у випадку наявності фізичної валюти в конкретному відділенні. А з нею подейкують у приваті не все так гарно. До того видачу валюти вам здійснять лише за попереднім замовленням, при цьому замовляти Ви зможете сьогодні на післязавтра і лише у випадку коли кошти фізично зарахуються на ваш рахунок. При цьому врахуйте що останнім часом через брак готівкової валюти банк приймає заявки на суми не більше 1000 одиниц валюти на 1 день. Тобто є висока ймовірність того що отримувач крім розваг з фінмоном ще буде забезпечений мінімум на пару місяців щоденними прогулянками на свіжому повітрі до відділення. Може згодом ситуація і покращиться втім як на мене на зараз все виглядає саме так
Alien
 
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Повідомлення Додано: П'ят 16 вер, 2022 07:05

Re: ПриватБанк

  Хомякоид написав:Пока не знайшов іншого способу як можна перекинути гроші в євро та отримати в Євро в Україні.
Чи можна буде замовляти та отримувати в касі па 6200 євро щодня ? (ліміт по Вестерн за один переказ)

Выше Вам правильно ответили. Сейчас максимальная сумма снятия в день 1000 евро с предзаказом за несколько дней.
А для отправки есть много способов помимо Вестерн и дешевле.
Например https://www.transfergo.com/ru . Там лимит 8 тыс евро за перевод.
TUR
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Повідомлення Додано: П'ят 16 вер, 2022 07:22

Re: ПриватБанк

  Хомякоид написав:Колеги, як думаєте чи можливо через Приват отримати пару-тройки десятків тис.євро переказані через Вестерн Юніон ?

Як варіант , зарядити кошти в якийсь помийний банк і діждатися там ВА.
Потім непринужденно отримати по дистанційній виплаті в Приваті, замовляючи і одержуючи по 100к в день. І фінмоніторінг не писне - бо це цільові кошти, та Приват буде Вас шанувати , вип"ете літр кави з начальником відділення і кімнаті для переговорів.
Порада працює.
Goodman
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Повідомлення Додано: П'ят 16 вер, 2022 07:52

Goodman Ой і гарно присовітували.Отримать по курсу НБУ, скільки там сьогодні наприклад, по 36,51 ? :)
alex lem
 
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Повідомлення Додано: П'ят 16 вер, 2022 09:26

Re: ПриватБанк

про over 6000 евро щодня в кассі - дерзкая заявочка :mrgreen: :mrgreen:
Alex2007
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Повідомлення Додано: П'ят 16 вер, 2022 10:46

Re: ПриватБанк

Вітаю,
є грн картки віртуальнв, є універсальна та є-підтримка.
На віртуальній картці є кошти, раніше виводив безкоштовно р2р, зараз р2р не спрацьовує, на підтримці кажуть що можливо :lol: це пов'язано з тим що строк дії картки закінчився. Платіж на інший банк через П24 комісія 100грн з цієї картки
Питання, як безкоштовно, або з мінімальними затратами вивести ці кошти (на це питання служба підтримки чомусь не відповідає)?
Sashulik
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Повідомлення Додано: П'ят 16 вер, 2022 12:20

  Sashulik написав:Вітаю,
є грн картки віртуальнв, є універсальна та є-підтримка.
На віртуальній картці є кошти, раніше виводив безкоштовно р2р, зараз р2р не спрацьовує, на підтримці кажуть що можливо :lol: це пов'язано з тим що строк дії картки закінчився. Платіж на інший банк через П24 комісія 100грн з цієї картки
Питання, як безкоштовно, або з мінімальними затратами вивести ці кошти (на це питання служба підтримки чомусь не відповідає)?

Так строк картки закінчився чи ні? Якщо закінчився, то перевипустіть її.
Ferlakur
 
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