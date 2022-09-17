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ПриватБанк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 154155156157

Оцініть обслуговування в цьому банку та обґрунтуйте свою оцінку

ПриватБанк 3.2 5 23
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
13%
3
2- Погане. Некомпетентне.
9%
2
3- Задовільне. Хотілося б краще.
35%
8
4- Добре. Як і повинно бути.
35%
8
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
9%
2
Всього голосів : 23
Повідомлення Додано: П'ят 16 вер, 2022 06:42

Хомякоид Думаю отримувачу доведеться дуже довго та нудно доводили фінмону джерела походження коштів. Щодо виплат - приготуйтесь до того що максимально в день отримувач зможе знімати не більше 100000 грн. В еквiваленті (себто менше 3000 ойро) - це обмеження НБУ. І це лише у випадку наявності фізичної валюти в конкретному відділенні. А з нею подейкують у приваті не все так гарно. До того видачу валюти вам здійснять лише за попереднім замовленням, при цьому замовляти Ви зможете сьогодні на післязавтра і лише у випадку коли кошти фізично зарахуються на ваш рахунок. При цьому врахуйте що останнім часом через брак готівкової валюти банк приймає заявки на суми не більше 1000 одиниц валюти на 1 день. Тобто є висока ймовірність того що отримувач крім розваг з фінмоном ще буде забезпечений мінімум на пару місяців щоденними прогулянками на свіжому повітрі до відділення. Може згодом ситуація і покращиться втім як на мене на зараз все виглядає саме так
Alien
 
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Повідомлення Додано: П'ят 16 вер, 2022 07:05

Re: ПриватБанк

  Хомякоид написав:Пока не знайшов іншого способу як можна перекинути гроші в євро та отримати в Євро в Україні.
Чи можна буде замовляти та отримувати в касі па 6200 євро щодня ? (ліміт по Вестерн за один переказ)

Выше Вам правильно ответили. Сейчас максимальная сумма снятия в день 1000 евро с предзаказом за несколько дней.
А для отправки есть много способов помимо Вестерн и дешевле.
Например https://www.transfergo.com/ru . Там лимит 8 тыс евро за перевод.
TUR
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Повідомлення Додано: П'ят 16 вер, 2022 07:22

Re: ПриватБанк

  Хомякоид написав:Колеги, як думаєте чи можливо через Приват отримати пару-тройки десятків тис.євро переказані через Вестерн Юніон ?

Як варіант , зарядити кошти в якийсь помийний банк і діждатися там ВА.
Потім непринужденно отримати по дистанційній виплаті в Приваті, замовляючи і одержуючи по 100к в день. І фінмоніторінг не писне - бо це цільові кошти, та Приват буде Вас шанувати , вип"ете літр кави з начальником відділення і кімнаті для переговорів.
Порада працює.
Goodman
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Повідомлення Додано: П'ят 16 вер, 2022 07:52

Goodman Ой і гарно присовітували.Отримать по курсу НБУ, скільки там сьогодні наприклад, по 36,51 ? :)
alex lem
 
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Повідомлення Додано: П'ят 16 вер, 2022 09:26

Re: ПриватБанк

про over 6000 евро щодня в кассі - дерзкая заявочка :mrgreen: :mrgreen:
Alex2007
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Повідомлення Додано: П'ят 16 вер, 2022 10:46

Re: ПриватБанк

Вітаю,
є грн картки віртуальнв, є універсальна та є-підтримка.
На віртуальній картці є кошти, раніше виводив безкоштовно р2р, зараз р2р не спрацьовує, на підтримці кажуть що можливо :lol: це пов'язано з тим що строк дії картки закінчився. Платіж на інший банк через П24 комісія 100грн з цієї картки
Питання, як безкоштовно, або з мінімальними затратами вивести ці кошти (на це питання служба підтримки чомусь не відповідає)?
Sashulik
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Повідомлення Додано: П'ят 16 вер, 2022 12:20

  Sashulik написав:Вітаю,
є грн картки віртуальнв, є універсальна та є-підтримка.
На віртуальній картці є кошти, раніше виводив безкоштовно р2р, зараз р2р не спрацьовує, на підтримці кажуть що можливо :lol: це пов'язано з тим що строк дії картки закінчився. Платіж на інший банк через П24 комісія 100грн з цієї картки
Питання, як безкоштовно, або з мінімальними затратами вивести ці кошти (на це питання служба підтримки чомусь не відповідає)?

Так строк картки закінчився чи ні? Якщо закінчився, то перевипустіть її.
Ferlakur
 
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Повідомлення Додано: П'ят 16 вер, 2022 12:30

alibob Є десь в правилах, якщо меньше 100 грн або по курсу, банк має право закрити сам будь-який депозит після закінчення строку. У мене колись так було, приват сам закрив якийсь депо, вже не пам'ятаю який саме.
mogicanin1986
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Повідомлення Додано: П'ят 16 вер, 2022 12:50

  Ferlakur написав:
  Sashulik написав:Вітаю,
є грн картки віртуальнв, є універсальна та є-підтримка.
На віртуальній картці є кошти, раніше виводив безкоштовно р2р, зараз р2р не спрацьовує, на підтримці кажуть що можливо :lol: це пов'язано з тим що строк дії картки закінчився. Платіж на інший банк через П24 комісія 100грн з цієї картки
Питання, як безкоштовно, або з мінімальними затратами вивести ці кошти (на це питання служба підтримки чомусь не відповідає)?

Так строк картки закінчився чи ні? Якщо закінчився, то перевипустіть її.


Так закінчився. Таку вже не можуть перевипустити, пропонують дайджитал Універсальна, там 1% за вихід....
Sashulik
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Повідомлення Додано: П'ят 16 вер, 2022 23:40

Re: ПриватБанк

  alex lem написав:Ой і гарно присовітували.Отримать по курсу НБУ, скільки там сьогодні наприклад, по 36,51 ?
це більш реально, чим гроші можуть зайти і .... піти на потреби оборони держави чи на чергове "велике будівництво" по відновлення.
Goodman
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