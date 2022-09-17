Додано: П'ят 16 вер, 2022 06:42

Хомякоид Думаю отримувачу доведеться дуже довго та нудно доводили фінмону джерела походження коштів. Щодо виплат - приготуйтесь до того що максимально в день отримувач зможе знімати не більше 100000 грн. В еквiваленті (себто менше 3000 ойро) - це обмеження НБУ. І це лише у випадку наявності фізичної валюти в конкретному відділенні. А з нею подейкують у приваті не все так гарно. До того видачу валюти вам здійснять лише за попереднім замовленням, при цьому замовляти Ви зможете сьогодні на післязавтра і лише у випадку коли кошти фізично зарахуються на ваш рахунок. При цьому врахуйте що останнім часом через брак готівкової валюти банк приймає заявки на суми не більше 1000 одиниц валюти на 1 день. Тобто є висока ймовірність того що отримувач крім розваг з фінмоном ще буде забезпечений мінімум на пару місяців щоденними прогулянками на свіжому повітрі до відділення. Може згодом ситуація і покращиться втім як на мене на зараз все виглядає саме так