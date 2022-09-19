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ПриватБанк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 155156157158

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ПриватБанк 3.2 5 24
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
13%
3
2- Погане. Некомпетентне.
8%
2
3- Задовільне. Хотілося б краще.
33%
8
4- Добре. Як і повинно бути.
38%
9
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
8%
2
Всього голосів : 24
Повідомлення Додано: Суб 17 вер, 2022 00:15

Re: ПриватБанк

Народ а скільки Примат дає докупити долярів? При знятті валюти з картки. Чи може взагалі не дає такої можливості?
mcduck
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Повідомлення Додано: Суб 17 вер, 2022 00:35

Sashulik
Вітаю,
є грн картки віртуальнв, є універсальна та є-підтримка.
На віртуальній картці є кошти, раніше виводив безкоштовно р2р, зараз р2р не спрацьовує, на підтримці кажуть що можливо :lol: це пов'язано з тим що строк дії картки закінчився. Платіж на інший банк через П24 комісія 100грн з цієї картки
Питання, як безкоштовно, або з мінімальними затратами вивести ці кошти (на це питання служба підтримки чомусь не відповідає)?
а можливо через касу банку? :roll:
Востаннє редагувалось mcduck в Суб 17 вер, 2022 12:23, всього редагувалось 1 раз.
mcduck
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Повідомлення Додано: Суб 17 вер, 2022 04:25

Re: ПриватБанк

  Driver написав:А если на Приват-вкладе 0,09 долларов?
Тоже пролонгируется, или возможны варианты?

Ну в мене один вклад, але дещо раніше, пролонгувався з 1 коп. В грудні можу перевірити чи так далі буде.
Ой+
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Повідомлення Додано: Пон 19 вер, 2022 11:36

Вчера поздно вечером какие-то мошенники 3 раза пытались расплатиться деньгами с моей пенсионной картой за Скайп, суммы небольшие - 10$, 10$, 5$. Приват молодец, не пропустил, т.к. трижды был введен неправильный CVV код. Потом самое интересное - моя карта была заблокирована и мне было предложено придти в любое отделение Приватбанка для получения новой карты, старая же карта разблокировке не подлежит. Отличное предложение, учитывая, что с 24 февраля я нахожусь на временно оккупированной орками территории (о чем в Приватбанке прекрасно известно по геолокации моей карты) и только до линии фронта от меня не менее 180 км, а до ближайшего работающего отделения Приватбанка еще дальше!

Теперь осталось только дождаться освобождения моего поселка и при этом не умереть от невозможности покупки продуктов - ни расплатиться картой в магазине, ни обналичить деньги с нее у менял-обналильщиков. Огромное "Спасибо" Приватбанку за заботу обо мне :!:
yanyura
 
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Повідомлення Додано: Пон 19 вер, 2022 13:43

Re: ПриватБанк

yanyura, данные карты были скомпрометированы и поэтому банк заставляет её перевыпустить.

Есть несколько вариантов решения.

1 Обратиться в банк, взять риски увода денег мошенниками на себя и разблокировать карту. Сообщить где вы находитесь и о невозможности посетить отделение банка.
В случае успешного решения средства на карте можно хранить на Приват-вкладе или Копилке и на карту перебрасывать по необходимости.

2 Перевыпустить карту на цифровую (digital) через Приват24. Функциональность в Приват24 по данной карте будет полностью доступна, снятие только в банкоматах Привата по QR-коду или финтелефону + банкоматах других банков с NFC.

3 На подконтрольной территории получить пластик и передать Вам. Перевыпуск через Приват24 или банкомат ПриватБанка.
Howl
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Повідомлення Додано: Пон 19 вер, 2022 16:42

  Ой+ написав:
  Driver написав:А если на Приват-вкладе 0,09 долларов?
Тоже пролонгируется, или возможны варианты?

Ну в мене один вклад, але дещо раніше, пролонгувався з 1 коп. В грудні можу перевірити чи так далі буде.

Пролонгируется с 0.01 любых валют.
demichh
 
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