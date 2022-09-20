Олежан
Клуб 50к - валютные депозиты за гривну
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Вів 20 вер, 2022 10:46
Додано: Вів 20 вер, 2022 15:50
Re: ПриватБанк
Господа, а какие тарифы на снятие нала с Универсальной гривневой за границей. Нашел что в Украине 1 %, а за рубежом не вижу вообще. Или там нельзя?
Додано: Вів 20 вер, 2022 16:00
Не забувайте про ліміт НБУ на закордонний кеш - 12,5к грн/тиждень. Запасіться картками різних банок.
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