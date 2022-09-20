RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Народні рейтинги: Банки,
Страхові Компанії та КУА
/
Обслуговування в українських
банках (гарне і погане)
/
ПриватБанк

ПриватБанк
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 156157158159

Оцініть обслуговування в цьому банку та обґрунтуйте свою оцінку

ПриватБанк 3.2 5 24
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
13%
3
2- Погане. Некомпетентне.
8%
2
3- Задовільне. Хотілося б краще.
33%
8
4- Добре. Як і повинно бути.
38%
9
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
8%
2
Всього голосів : 24
Повідомлення Додано: Вів 20 вер, 2022 10:46

Олежан
Клуб 50к - валютные депозиты за гривну
klug
 
Повідомлень: 7511
З нами з: 18.08.14
Подякував: 316 раз.
Подякували: 1060 раз.
 
Профіль
3
Повідомлення Додано: Вів 20 вер, 2022 15:50

Re: ПриватБанк

Господа, а какие тарифы на снятие нала с Универсальной гривневой за границей. Нашел что в Украине 1 %, а за рубежом не вижу вообще. Или там нельзя?
Shummi
 
Повідомлень: 448
З нами з: 08.12.14
Подякував: 190 раз.
Подякували: 35 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 20 вер, 2022 16:00

  Shummi написав:Господа, а какие тарифы на снятие нала с Универсальной гривневой за границей. Нашел что в Украине 1 %, а за рубежом не вижу вообще. Или там нельзя?

Зображення
https://privatbank.ua/platezhnie-karty/universalna
Не забувайте про ліміт НБУ на закордонний кеш - 12,5к грн/тиждень. Запасіться картками різних банок.
klug
 
Повідомлень: 7511
З нами з: 18.08.14
Подякував: 316 раз.
Подякували: 1060 раз.
 
Профіль
3
  #<1 ... 156157158159
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: kostya77, ramaz і 5 гостей
Модератори: Ірина_, ShtormK, Модератор

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
Топ новини
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.