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на тему Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку

#<1 ... 156157158159 Оцініть обслуговування в цьому банку та обґрунтуйте свою оцінку ПриватБанк 3.2 5 24 1- Дуже погане. Грубіянили тощо. 13% 3 2- Погане. Некомпетентне. 8% 2 3- Задовільне. Хотілося б краще. 33% 8 4- Добре. Як і повинно бути. 38% 9 5- Відмінне. Дуже сподобалося. 8% 2 Всього голосів : 24 Додано: Вів 20 вер, 2022 10:46 Олежан

Клуб 50к - валютные депозиты за гривну klug Повідомлень: 7516 З нами з: 18.08.14 Подякував: 316 раз. Подякували: 1060 раз. Профіль 3 ВідповістиЦитата Додано: Вів 20 вер, 2022 15:50 Re: ПриватБанк Господа, а какие тарифы на снятие нала с Универсальной гривневой за границей. Нашел что в Украине 1 %, а за рубежом не вижу вообще. Или там нельзя? Shummi Повідомлень: 448 З нами з: 08.12.14 Подякував: 190 раз. Подякували: 36 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Вів 20 вер, 2022 16:00 Shummi написав: Господа, а какие тарифы на снятие нала с Универсальной гривневой за границей. Нашел что в Украине 1 %, а за рубежом не вижу вообще. Или там нельзя? Господа, а какие тарифы на снятие нала с Универсальной гривневой за границей. Нашел что в Украине 1 %, а за рубежом не вижу вообще. Или там нельзя?



https://privatbank.ua/platezhnie-karty/universalna

Не забувайте про ліміт НБУ на закордонний кеш - 12,5к грн/тиждень. Запасіться картками різних банок. Не забувайте про ліміт НБУ на закордонний кеш - 12,5к грн/тиждень. Запасіться картками різних банок. klug Повідомлень: 7516 З нами з: 18.08.14 Подякував: 316 раз. Подякували: 1060 раз. Профіль 3 1 ВідповістиЦитата Додано: Вів 20 вер, 2022 21:06 Howl

Большое спасибо за советы, но увы, мне не подходит. По пунктам:



1 - вчера трижды через чат-онлайн указывал о невозможности посетить любое отделение банка, в ответ "разблокировать нельзя, только перевыпуск в отделении, перевод денег на другую карту, даже свою, невозможен" и предлагают посмотреть карту с отделениями. На третье сообщение, в котором я попросил указать работающее на оккупированной Херсонщине отделение, в котором могу перевыпустить карту, ответа вообще не получил.



2 - перевыпустить на digital то могу, но смысл? За эти почти 7 месяцев я покупал продукты в одном-единственном магазине поселка, где есть мобильный терминал. Я смогу на этом терминале рассчитаться цифровой картой? Сомневаюсь. Да и как перевести деньги с заблокированной карты на digital? Работающих банкоматов ни Приватбанка, ни других украинских банков тоже нет, значит снятие наличных в них отпадает. Обналичка происходит так - стоя рядом с человеком я перевожу деньги на его карту (плюс его процент), он увидев, что деньги поступили, дает мне наличку. С цифровой картой это возможно? Телефон с NFC отпадает. Такого у меня нет. Купить можно только по заказу (привоз из Крыма). Если самый простой Редми 9А 2/32 под заказ стоит 7,5 тыс. грн, то сколько будет стоить с NFC?



3 - сегодня, по моей просьбе дочка (в Киеве) зашла в отделение Привата (не мини) с вопросом, можно ли ей получить за меня карту (у нее есть и свидетельство о рождении, и фото моих паспорта, ИНН, обоих сторон карты). Ответ - только мое личное присутствие или нотариально заверенное поручение (оригинал). Какой может быть документ от нотариуса, если они не работают, т.к. еще в марте были принудительно отключены от своей общеукраинской базы (или как там она называется)? ЦНАПы были отключены в июне.





Ситуация благополучно для меня решилась. Сегодня попал на знающего и желающего помочь человека в онлайн-чате. Общались больше часа, я не только прошел полную верификацию, но и успешно (впервые в жизни!) сделал селфи с картой Привата. В результате теперь могу (по крайней мере сегодня смог) перевести часть денег с заблокированной карты для выплат на свою кредитную карту и расплатиться ею на терминале. Кредитный лимит я обнулил, т.к. все равно использовать его не могу - пришло соотв. сообщение от банка.



klug написав: Цікаво, що 180км від фронту, а український еквайринг працює. Цікаво, що 180км від фронту, а український еквайринг працює.

Не знаю нюансов и не хочу знать. Но исключительно благодаря желанию хозяйки магазина, ее мобильный терминал, подключенный к расейскому провайдеру, принимает карты любого украинского банка, оплата и с карт, и наличкой в магазине исключительно гривной, никаких рублей! А вот на рынке в киосочках спокойно берут и рубли, за исключением некоторых, торгующих только с/х продукцией (местной) и хлебобулочными (местными), которые принципиально принимают только гривны. Большое спасибо за советы, но увы, мне не подходит. По пунктам:1 - вчера трижды через чат-онлайн указывал о невозможности посетить любое отделение банка, в ответ "разблокировать нельзя, только перевыпуск в отделении, перевод денег на другую карту, даже свою, невозможен" и предлагают посмотреть карту с отделениями. На третье сообщение, в котором я попросил указать работающее на оккупированной Херсонщине отделение, в котором могу перевыпустить карту, ответа вообще не получил.2 - перевыпустить на digital то могу, но смысл? За эти почти 7 месяцев я покупал продукты в одном-единственном магазине поселка, где есть мобильный терминал. Я смогу на этом терминале рассчитаться цифровой картой? Сомневаюсь. Да и как перевести деньги с заблокированной карты на digital? Работающих банкоматов ни Приватбанка, ни других украинских банков тоже нет, значит снятие наличных в них отпадает. Обналичка происходит так - стоя рядом с человеком я перевожу деньги на его карту (плюс его процент), он увидев, что деньги поступили, дает мне наличку. С цифровой картой это возможно? Телефон с NFC отпадает. Такого у меня нет. Купить можно только по заказу (привоз из Крыма). Если самый простой Редми 9А 2/32 под заказ стоит 7,5 тыс. грн, то сколько будет стоить с NFC?3 - сегодня, по моей просьбе дочка (в Киеве) зашла в отделение Привата (не мини) с вопросом, можно ли ей получить за меня карту (у нее есть и свидетельство о рождении, и фото моих паспорта, ИНН, обоих сторон карты). Ответ - только мое личное присутствие или нотариально заверенное поручение (оригинал). Какой может быть документ от нотариуса, если они не работают, т.к. еще в марте были принудительно отключены от своей общеукраинской базы (или как там она называется)? ЦНАПы были отключены в июне.Ситуация благополучно для меня решилась. Сегодня попал на знающего и желающего помочь человека в онлайн-чате. Общались больше часа, я не только прошел полную верификацию, но и успешно (впервые в жизни!) сделал селфи с картой Привата. В результате теперь могу (по крайней мере сегодня смог) перевести часть денег с заблокированной карты для выплат на свою кредитную карту и расплатиться ею на терминале. Кредитный лимит я обнулил, т.к. все равно использовать его не могу - пришло соотв. сообщение от банка.Не знаю нюансов и не хочу знать. Но исключительно благодаря желанию хозяйки магазина, ее мобильный терминал, подключенный к расейскому провайдеру, принимает карты любого украинского банка, оплата и с карт, и наличкой в магазине исключительно гривной, никаких рублей! А вот на рынке в киосочках спокойно берут и рубли, за исключением некоторых, торгующих только с/х продукцией (местной) и хлебобулочными (местными), которые принципиально принимают только гривны. yanyura Повідомлень: 6680 З нами з: 09.01.09 Подякував: 2026 раз. Подякували: 1544 раз. Профіль 5 ВідповістиЦитата Додано: Вів 20 вер, 2022 21:27 Re: ПриватБанк yanyura написав: Я смогу на этом терминале рассчитаться цифровой картой? Сомневаюсь. Я смогу на этом терминале рассчитаться цифровой картой? Сомневаюсь. Если это терминал ПриватБанка, то на нём можно отсканировать QR-код через мобильное приложение Приват24 на своём смартфоне.



yanyura написав: Да и как перевести деньги с заблокированной карты на digital? Да и как перевести деньги с заблокированной карты на digital? Сам счёт (IBAN) не меняется, только внести того пластика будет привязана цифровая (digital) карта. З/п, пенсия и другие соцвыплаты будут автоматом заходить на новую карту, точнее они заходят на счёт. Очень и очень редко при перевыпуске карты меняется счёт, но в таком случае он делается только в отделении.



yanyura написав: 3 - сегодня, по моей просьбе дочка (в Киеве) зашла в отделение Привата (не мини) с вопросом, можно ли ей получить за меня карту... 3 - сегодня, по моей просьбе дочка (в Киеве) зашла в отделение Привата (не мини) с вопросом, можно ли ей получить за меня карту... Неправильно ей дали задание. Ей необходимо было подойти в отделение и сказать, что хочет она взять пластик для самостоятельного перевыпуска через банкомат или Приват24. Взять необходимый пластик в нужном количестве для передачи родственникам на оккупированнной территории.



yanyura написав: Общались больше часа, я не только прошел полную верификацию, но и успешно (впервые в жизни!) сделал селфи с картой Привата. В результате теперь могу (по крайней мере сегодня смог) перевести часть денег с заблокированной карты для выплат на свою кредитную карту и расплатиться ею на терминале. Общались больше часа, я не только прошел полную верификацию, но и успешно (впервые в жизни!) сделал селфи с картой Привата. В результате теперь могу (по крайней мере сегодня смог) перевести часть денег с заблокированной карты для выплат на свою кредитную карту и расплатиться ею на терминале. Хранить средства на той карте, которая была заблокирована рискованно. Её надо перевыпустить или на цифровую, или на пластик.

Что и как расписано в этом и предыдущем сообщении.



ps Ещё дочка может на Вас оформить к одной из своей карте карту на доверенное лицо (Вы доверенное лицо и владелец карты, она владелец счёта). Карта отобразится у обоих в Приват24 и при необходимости она может держать на ней необходимую Вам сумму средств. Тоже может заинтересует... Если это терминал ПриватБанка, то на нём можно отсканировать QR-код через мобильное приложение Приват24 на своём смартфоне.Сам счёт (IBAN) не меняется, только внести того пластика будет привязана цифровая (digital) карта. З/п, пенсия и другие соцвыплаты будут автоматом заходить на новую карту, точнее они заходят на счёт. Очень и очень редко при перевыпуске карты меняется счёт, но в таком случае он делается только в отделении.Неправильно ей дали задание. Ей необходимо было подойти в отделение и сказать, что хочет она взять пластик длячерез банкомат или Приват24. Взять необходимый пластик в нужном количестве для передачи родственникам на оккупированнной территории.Хранить средства на той карте, которая была заблокирована рискованно. Её надо перевыпустить или на цифровую, или на пластик.Что и как расписано в этом и предыдущем сообщении.ps Ещё дочка может на Вас оформить к одной из своей карте карту на доверенное лицо (Вы доверенное лицо и владелец карты, она владелец счёта). Карта отобразится у обоих в Приват24 и при необходимости она может держать на ней необходимую Вам сумму средств. Тоже может заинтересует... Howl

Повідомлень: 4762 З нами з: 08.03.18 Подякував: 497 раз. Подякували: 886 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата #<1 ... 156157158159 Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки. Корисні поради Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Рейтинг українських забудовників Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення статей Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

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