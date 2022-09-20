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ПриватБанк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 156157158159

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ПриватБанк 3.2 5 24
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
13%
3
2- Погане. Некомпетентне.
8%
2
3- Задовільне. Хотілося б краще.
33%
8
4- Добре. Як і повинно бути.
38%
9
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
8%
2
Всього голосів : 24
Повідомлення Додано: Вів 20 вер, 2022 10:46

Олежан
Клуб 50к - валютные депозиты за гривну
klug
 
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Повідомлення Додано: Вів 20 вер, 2022 15:50

Re: ПриватБанк

Господа, а какие тарифы на снятие нала с Универсальной гривневой за границей. Нашел что в Украине 1 %, а за рубежом не вижу вообще. Или там нельзя?
Shummi
 
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Повідомлення Додано: Вів 20 вер, 2022 16:00

  Shummi написав:Господа, а какие тарифы на снятие нала с Универсальной гривневой за границей. Нашел что в Украине 1 %, а за рубежом не вижу вообще. Или там нельзя?

Зображення
https://privatbank.ua/platezhnie-karty/universalna
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klug
 
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Повідомлення Додано: Вів 20 вер, 2022 21:06

Howl
Большое спасибо за советы, но увы, мне не подходит. По пунктам:

1 - вчера трижды через чат-онлайн указывал о невозможности посетить любое отделение банка, в ответ "разблокировать нельзя, только перевыпуск в отделении, перевод денег на другую карту, даже свою, невозможен" и предлагают посмотреть карту с отделениями. На третье сообщение, в котором я попросил указать работающее на оккупированной Херсонщине отделение, в котором могу перевыпустить карту, ответа вообще не получил.

2 - перевыпустить на digital то могу, но смысл? За эти почти 7 месяцев я покупал продукты в одном-единственном магазине поселка, где есть мобильный терминал. Я смогу на этом терминале рассчитаться цифровой картой? Сомневаюсь. Да и как перевести деньги с заблокированной карты на digital? Работающих банкоматов ни Приватбанка, ни других украинских банков тоже нет, значит снятие наличных в них отпадает. Обналичка происходит так - стоя рядом с человеком я перевожу деньги на его карту (плюс его процент), он увидев, что деньги поступили, дает мне наличку. С цифровой картой это возможно? Телефон с NFC отпадает. Такого у меня нет. Купить можно только по заказу (привоз из Крыма). Если самый простой Редми 9А 2/32 под заказ стоит 7,5 тыс. грн, то сколько будет стоить с NFC?

3 - сегодня, по моей просьбе дочка (в Киеве) зашла в отделение Привата (не мини) с вопросом, можно ли ей получить за меня карту (у нее есть и свидетельство о рождении, и фото моих паспорта, ИНН, обоих сторон карты). Ответ - только мое личное присутствие или нотариально заверенное поручение (оригинал). Какой может быть документ от нотариуса, если они не работают, т.к. еще в марте были принудительно отключены от своей общеукраинской базы (или как там она называется)? ЦНАПы были отключены в июне.


Ситуация благополучно для меня решилась. Сегодня попал на знающего и желающего помочь человека в онлайн-чате. Общались больше часа, я не только прошел полную верификацию, но и успешно (впервые в жизни!) сделал селфи с картой Привата. В результате теперь могу (по крайней мере сегодня смог) перевести часть денег с заблокированной карты для выплат на свою кредитную карту и расплатиться ею на терминале. Кредитный лимит я обнулил, т.к. все равно использовать его не могу - пришло соотв. сообщение от банка.

  klug написав:Цікаво, що 180км від фронту, а український еквайринг працює.

Не знаю нюансов и не хочу знать. Но исключительно благодаря желанию хозяйки магазина, ее мобильный терминал, подключенный к расейскому провайдеру, принимает карты любого украинского банка, оплата и с карт, и наличкой в магазине исключительно гривной, никаких рублей! А вот на рынке в киосочках спокойно берут и рубли, за исключением некоторых, торгующих только с/х продукцией (местной) и хлебобулочными (местными), которые принципиально принимают только гривны.
yanyura
 
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Повідомлення Додано: Вів 20 вер, 2022 21:27

Re: ПриватБанк

  yanyura написав:Я смогу на этом терминале рассчитаться цифровой картой? Сомневаюсь.
Если это терминал ПриватБанка, то на нём можно отсканировать QR-код через мобильное приложение Приват24 на своём смартфоне.

  yanyura написав:Да и как перевести деньги с заблокированной карты на digital?
Сам счёт (IBAN) не меняется, только внести того пластика будет привязана цифровая (digital) карта. З/п, пенсия и другие соцвыплаты будут автоматом заходить на новую карту, точнее они заходят на счёт. Очень и очень редко при перевыпуске карты меняется счёт, но в таком случае он делается только в отделении.

  yanyura написав:3 - сегодня, по моей просьбе дочка (в Киеве) зашла в отделение Привата (не мини) с вопросом, можно ли ей получить за меня карту...
Неправильно ей дали задание. Ей необходимо было подойти в отделение и сказать, что хочет она взять пластик для самостоятельного перевыпуска через банкомат или Приват24. Взять необходимый пластик в нужном количестве для передачи родственникам на оккупированнной территории.

  yanyura написав:Общались больше часа, я не только прошел полную верификацию, но и успешно (впервые в жизни!) сделал селфи с картой Привата. В результате теперь могу (по крайней мере сегодня смог) перевести часть денег с заблокированной карты для выплат на свою кредитную карту и расплатиться ею на терминале.
Хранить средства на той карте, которая была заблокирована рискованно. Её надо перевыпустить или на цифровую, или на пластик.
Что и как расписано в этом и предыдущем сообщении.

ps Ещё дочка может на Вас оформить к одной из своей карте карту на доверенное лицо (Вы доверенное лицо и владелец карты, она владелец счёта). Карта отобразится у обоих в Приват24 и при необходимости она может держать на ней необходимую Вам сумму средств. Тоже может заинтересует...
Howl
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