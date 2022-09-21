Додано: Вів 20 вер, 2022 21:06

klug написав: Цікаво, що 180км від фронту, а український еквайринг працює. Цікаво, що 180км від фронту, а український еквайринг працює.

Большое спасибо за советы, но увы, мне не подходит. По пунктам:1 - вчера трижды через чат-онлайн указывал о невозможности посетить любое отделение банка, в ответ "разблокировать нельзя, только перевыпуск в отделении, перевод денег на другую карту, даже свою, невозможен" и предлагают посмотреть карту с отделениями. На третье сообщение, в котором я попросил указать работающее на оккупированной Херсонщине отделение, в котором могу перевыпустить карту, ответа вообще не получил.2 - перевыпустить на digital то могу, но смысл? За эти почти 7 месяцев я покупал продукты в одном-единственном магазине поселка, где есть мобильный терминал. Я смогу на этом терминале рассчитаться цифровой картой? Сомневаюсь. Да и как перевести деньги с заблокированной карты на digital? Работающих банкоматов ни Приватбанка, ни других украинских банков тоже нет, значит снятие наличных в них отпадает. Обналичка происходит так - стоя рядом с человеком я перевожу деньги на его карту (плюс его процент), он увидев, что деньги поступили, дает мне наличку. С цифровой картой это возможно? Телефон с NFC отпадает. Такого у меня нет. Купить можно только по заказу (привоз из Крыма). Если самый простой Редми 9А 2/32 под заказ стоит 7,5 тыс. грн, то сколько будет стоить с NFC?3 - сегодня, по моей просьбе дочка (в Киеве) зашла в отделение Привата (не мини) с вопросом, можно ли ей получить за меня карту (у нее есть и свидетельство о рождении, и фото моих паспорта, ИНН, обоих сторон карты). Ответ - только мое личное присутствие или нотариально заверенное поручение (оригинал). Какой может быть документ от нотариуса, если они не работают, т.к. еще в марте были принудительно отключены от своей общеукраинской базы (или как там она называется)? ЦНАПы были отключены в июне.Ситуация благополучно для меня решилась. Сегодня попал на знающего и желающего помочь человека в онлайн-чате. Общались больше часа, я не только прошел полную верификацию, но и успешно (впервые в жизни!) сделал селфи с картой Привата. В результате теперь могу (по крайней мере сегодня смог) перевести часть денег с заблокированной карты для выплат на свою кредитную карту и расплатиться ею на терминале. Кредитный лимит я обнулил, т.к. все равно использовать его не могу - пришло соотв. сообщение от банка.Не знаю нюансов и не хочу знать. Но исключительно благодаря желанию хозяйки магазина, ее мобильный терминал, подключенный к расейскому провайдеру, принимает карты любого украинского банка, оплата и с карт, и наличкой в магазине исключительно гривной, никаких рублей! А вот на рынке в киосочках спокойно берут и рубли, за исключением некоторых, торгующих только с/х продукцией (местной) и хлебобулочными (местными), которые принципиально принимают только гривны.