Олежан
Клуб 50к - валютные депозиты за гривну
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Вів 20 вер, 2022 10:46
Додано: Вів 20 вер, 2022 15:50
Re: ПриватБанк
Господа, а какие тарифы на снятие нала с Универсальной гривневой за границей. Нашел что в Украине 1 %, а за рубежом не вижу вообще. Или там нельзя?
Додано: Вів 20 вер, 2022 16:00
Не забувайте про ліміт НБУ на закордонний кеш - 12,5к грн/тиждень. Запасіться картками різних банок.
Додано: Вів 20 вер, 2022 21:06
Howl
Большое спасибо за советы, но увы, мне не подходит. По пунктам:
1 - вчера трижды через чат-онлайн указывал о невозможности посетить любое отделение банка, в ответ "разблокировать нельзя, только перевыпуск в отделении, перевод денег на другую карту, даже свою, невозможен" и предлагают посмотреть карту с отделениями. На третье сообщение, в котором я попросил указать работающее на оккупированной Херсонщине отделение, в котором могу перевыпустить карту, ответа вообще не получил.
2 - перевыпустить на digital то могу, но смысл? За эти почти 7 месяцев я покупал продукты в одном-единственном магазине поселка, где есть мобильный терминал. Я смогу на этом терминале рассчитаться цифровой картой? Сомневаюсь. Да и как перевести деньги с заблокированной карты на digital? Работающих банкоматов ни Приватбанка, ни других украинских банков тоже нет, значит снятие наличных в них отпадает. Обналичка происходит так - стоя рядом с человеком я перевожу деньги на его карту (плюс его процент), он увидев, что деньги поступили, дает мне наличку. С цифровой картой это возможно? Телефон с NFC отпадает. Такого у меня нет. Купить можно только по заказу (привоз из Крыма). Если самый простой Редми 9А 2/32 под заказ стоит 7,5 тыс. грн, то сколько будет стоить с NFC?
3 - сегодня, по моей просьбе дочка (в Киеве) зашла в отделение Привата (не мини) с вопросом, можно ли ей получить за меня карту (у нее есть и свидетельство о рождении, и фото моих паспорта, ИНН, обоих сторон карты). Ответ - только мое личное присутствие или нотариально заверенное поручение (оригинал). Какой может быть документ от нотариуса, если они не работают, т.к. еще в марте были принудительно отключены от своей общеукраинской базы (или как там она называется)? ЦНАПы были отключены в июне.
Ситуация благополучно для меня решилась. Сегодня попал на знающего и желающего помочь человека в онлайн-чате. Общались больше часа, я не только прошел полную верификацию, но и успешно (впервые в жизни!) сделал селфи с картой Привата. В результате теперь могу (по крайней мере сегодня смог) перевести часть денег с заблокированной карты для выплат на свою кредитную карту и расплатиться ею на терминале. Кредитный лимит я обнулил, т.к. все равно использовать его не могу - пришло соотв. сообщение от банка.
Не знаю нюансов и не хочу знать. Но исключительно благодаря желанию хозяйки магазина, ее мобильный терминал, подключенный к расейскому провайдеру, принимает карты любого украинского банка, оплата и с карт, и наличкой в магазине исключительно гривной, никаких рублей! А вот на рынке в киосочках спокойно берут и рубли, за исключением некоторых, торгующих только с/х продукцией (местной) и хлебобулочными (местными), которые принципиально принимают только гривны.
Додано: Вів 20 вер, 2022 21:27
Re: ПриватБанк
Если это терминал ПриватБанка, то на нём можно отсканировать QR-код через мобильное приложение Приват24 на своём смартфоне.
Сам счёт (IBAN) не меняется, только внести того пластика будет привязана цифровая (digital) карта. З/п, пенсия и другие соцвыплаты будут автоматом заходить на новую карту, точнее они заходят на счёт. Очень и очень редко при перевыпуске карты меняется счёт, но в таком случае он делается только в отделении.
Неправильно ей дали задание. Ей необходимо было подойти в отделение и сказать, что хочет она взять пластик для самостоятельного перевыпуска через банкомат или Приват24. Взять необходимый пластик в нужном количестве для передачи родственникам на оккупированнной территории.
Хранить средства на той карте, которая была заблокирована рискованно. Её надо перевыпустить или на цифровую, или на пластик.
Что и как расписано в этом и предыдущем сообщении.
ps Ещё дочка может на Вас оформить к одной из своей карте карту на доверенное лицо (Вы доверенное лицо и владелец карты, она владелец счёта). Карта отобразится у обоих в Приват24 и при необходимости она может держать на ней необходимую Вам сумму средств. Тоже может заинтересует...
Додано: Вів 20 вер, 2022 22:34
yanyura
Howl Вам усе правильно розписав, але його пост потрібно було вдумливо прочитати, щоб зрозуміти, що потрібно робити. Картка - це просто інструмент для доступу до рахунку, тому саме при перевипуску (а не випуску нової), нічого нікуди переказувати не потрібно - Ви просто користуєтеся своїми коштами далі, навіть якщо Ваша нова картка буде цифровою. У тому числі Ви зможете переказувати кошти на інші картки. За тими самими тарифами. Єдине обмеження цифрової картки - ситуації, де можливо використовувати лише фізичний пластик. У випадку ж, коли Ви переказали свої кошти на кредитку, то переказ тепер буде на 0,5% для Вас дорожче, тобто 1%, а не 0,5%, як з КДВ (картки для виплат), якщо "спеціальні люди" приймають переказ на картку для виплат (що ймовірно).
Щодо NFC, то це не якась ультра преміальна функція - 90% людей навіть не здогадуються, що вона у них є у смартфоні, тому про це і була згадка, що Ви, можливо, були саме з таких. На жаль, саме Xiamoi часто економить цілий цент на NFC-антені і дійсно не дуже охоче її додає у свої пристрої, тому у згаданому вами Redmi 9A 2/32 її дійсно немає, а от у лише трошки дорожчому Redmi 9c 2/32 вона вже є. Проте, це просто довідкова інформація і ніхто не пропонує Вам купувати новий смартфон, щоб ходити по хліб.
Тримайтесь там - хлопці працюють над проїздом інкасаторів для заправки Ваших банкоматів
Додано: Сер 21 вер, 2022 09:41
Re: ПриватБанк
Чтобы платить телефоном с NFC нужно активировать защиту телефона типа постоянного ввода пинкода или отправки отпечатков палацев в секретную лабораторию гугла что меня конкретно бесит
Поэтому я NFC не пользуюсь, хотя и знаю где оно есть
Додано: Сер 21 вер, 2022 09:45
Re: ПриватБанк
Не раз видел понти , как разбивались телефони падая на поли общего пользования (керам плитка) + забитие на кассе телефони, благополучно "уходили" даже под камерами.
Додано: Сер 21 вер, 2022 10:23
Просто цікаво а вас не бісить той факт що для того щоб заплатити карткою її треба ще з гаманця дістати (звичайно якщо та картка у вас не єдина)? При цьому часто при використанні картки треба ще й пін код вводити. А для того треба ще й гаманець з собою тягати (телефон якби Ви вже тягнете також). До того ж витрати часу на те щоб розблокувати телефон "пальцем" ну не те щоб значні - вони мізерні і введення піну при цьому способ оплати зустрічається ну дуже рідко (за рік втрапив усього один раз на такий термінал у якому було прошито примусове введення піну не залежно від способу оплати).
Додано: Сер 21 вер, 2022 10:55
платите часами, тобто годинниками
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