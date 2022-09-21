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ПриватБанк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 157158159160

Оцініть обслуговування в цьому банку та обґрунтуйте свою оцінку

ПриватБанк 3.2 5 24
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
13%
3
2- Погане. Некомпетентне.
8%
2
3- Задовільне. Хотілося б краще.
33%
8
4- Добре. Як і повинно бути.
38%
9
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
8%
2
Всього голосів : 24
Повідомлення Додано: Сер 21 вер, 2022 11:50

Re: ПриватБанк

cohan написав:
  Goodman написав:
  nekefer написав:Чтобы платить телефоном с NFC нужно активировать защиту телефона типа постоянного ввода пинкода или отправки отпечатков палацев в секретную лабораторию гугла что меня конкретно бесит
Поэтому я NFC не пользуюсь, хотя и знаю где оно есть

Не раз видел понти , как разбивались телефони падая на поли общего пользования (керам плитка) + забитие на кассе телефони, благополучно "уходили" даже под камерами.


платите часами, тобто годинниками
Нажаль з годинниками вибір не такий великий. Ябловотч та гармін. Браслети сяомішні незручні, треба меню відкрити
Faceless
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Повідомлення Додано: Сер 21 вер, 2022 12:07

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Не понял, а часы с OS Wear (Андроид)? :o Они же с прошлого года официально поддерживают оплату в Украине?
Vorlon
 
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Повідомлення Додано: Сер 21 вер, 2022 12:43

Re: ПриватБанк

Vorlon написав:Faceless
Не понял, а часы с OS Wear (Андроид)? :o Они же с прошлого года официально поддерживают оплату в Украине?

А, може пропустив, мої 2020 року
Faceless
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