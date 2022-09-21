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ПриватБанк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Сер 21 вер, 2022 11:50
cohan написав: Goodman написав: nekefer написав:
Чтобы платить телефоном с NFC нужно активировать защиту телефона типа постоянного ввода пинкода или отправки отпечатков палацев в секретную лабораторию гугла что меня конкретно бесит
Поэтому я NFC не пользуюсь, хотя и знаю где оно есть
Не раз видел понти , как разбивались телефони падая на поли общего пользования (керам плитка) + забитие на кассе телефони, благополучно "уходили" даже под камерами.
платите часами, тобто годинниками
Нажаль з годинниками вибір не такий великий. Ябловотч та гармін. Браслети сяомішні незручні, треба меню відкрити
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Додано: Сер 21 вер, 2022 12:07
Faceless
Не понял, а часы с OS Wear (Андроид)?
Они же с прошлого года официально поддерживают оплату в Украине?
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Vorlon
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Додано: Сер 21 вер, 2022 12:43
Vorlon написав:Faceless
Не понял, а часы с OS Wear (Андроид)?
Они же с прошлого года официально поддерживают оплату в Украине?
А, може пропустив, мої 2020 року
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Faceless
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7
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