Додано: Сер 21 вер, 2022 13:44

nekefer написав: Тобто необходимость вводить каждый из 20 раз пинкод для разблокировки экрана телефона Вы сейчас сравниваете с необходимостью ввести 1-2 раза пинкод от карты на кассе? Тобто необходимость вводить каждый из 20 раз пинкод для разблокировки экрана телефона Вы сейчас сравниваете с необходимостью ввести 1-2 раза пинкод от карты на кассе?

Зовсім ні. Я просто пригадую, що є такі способи розблокування як "пальцем", або "обличчям". Може чули про щось таке? Зазвичай якщо у телефоні є NFC то "біометрія" там установлена за замовчанням. Теж читаю телеграм канали навіть частіше 20 раз на день і жодних складнощів щоб розблокувати телефон дотиком чи навіть поглядом не спостерігав. Ви в будь якому коли намагаєтесь щось зробити з телефоном берете його до рук та дивитесь на екран. Зовсім не складні налаштування і надалі один дотик до датчика або один погляд на екран і о диво - блокування зняте. Швидше ніж за секунду. Звичайно може ви маєте якусь ну дуже стару модель телефону де є NFC але немає біометрики - тоді питань нема. До речі не знаю як кому, а мені навпаки зручніше коли екран заблокований за замовчанням, оскільки раніше в мене траплялось що потрапивши до кишені не заблокований телефон примудрявся комусь зателефонувати. Режим типу "у кишені" не допомагав. Але це звичайно особисте.