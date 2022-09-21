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ПриватБанк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 158159160161>

Оцініть обслуговування в цьому банку та обґрунтуйте свою оцінку

ПриватБанк 3.2 5 24
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
13%
3
2- Погане. Некомпетентне.
8%
2
3- Задовільне. Хотілося б краще.
33%
8
4- Добре. Як і повинно бути.
38%
9
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
8%
2
Всього голосів : 24
Повідомлення Додано: Сер 21 вер, 2022 11:50

Re: ПриватБанк

cohan написав:
  Goodman написав:
  nekefer написав:Чтобы платить телефоном с NFC нужно активировать защиту телефона типа постоянного ввода пинкода или отправки отпечатков палацев в секретную лабораторию гугла что меня конкретно бесит
Поэтому я NFC не пользуюсь, хотя и знаю где оно есть

Не раз видел понти , как разбивались телефони падая на поли общего пользования (керам плитка) + забитие на кассе телефони, благополучно "уходили" даже под камерами.


платите часами, тобто годинниками
Нажаль з годинниками вибір не такий великий. Ябловотч та гармін. Браслети сяомішні незручні, треба меню відкрити
Faceless
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Повідомлення Додано: Сер 21 вер, 2022 12:07

Faceless
Не понял, а часы с OS Wear (Андроид)? :o Они же с прошлого года официально поддерживают оплату в Украине?
Vorlon
 
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Повідомлення Додано: Сер 21 вер, 2022 12:43

Re: ПриватБанк

Vorlon написав:Faceless
Не понял, а часы с OS Wear (Андроид)? :o Они же с прошлого года официально поддерживают оплату в Украине?

А, може пропустив, мої 2020 року
Faceless
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Повідомлення Додано: Сер 21 вер, 2022 13:21

  Alien написав:Просто цікаво а вас не бісить той факт що для того щоб заплатити карткою її треба ще з гаманця дістати (звичайно якщо та картка у вас не єдина)? При цьому часто при використанні картки треба ще й пін код вводити. А для того треба ще й гаманець з собою тягати (телефон якби Ви вже тягнете також). До того ж витрати часу на те щоб розблокувати телефон "пальцем" ну не те щоб значні - вони мізерні і введення піну при цьому способ оплати зустрічається ну дуже рідко (за рік втрапив усього один раз на такий термінал у якому було прошито примусове введення піну не залежно від способу оплати).

Я активно пользуюсь телефоном, например 20 раз в день хочется почитать условный телеграмм. Тобто необходимость вводить каждый из 20 раз пинкод для разблокировки экрана телефона Вы сейчас сравниваете с необходимостью ввести 1-2 раза пинкод от карты на кассе?
nekefer
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Повідомлення Додано: Сер 21 вер, 2022 13:33

  nekefer написав:Я активно пользуюсь телефоном, например 20 раз в день хочется почитать условный телеграмм. Тобто необходимость вводить каждый из 20 раз пинкод для разблокировки экрана телефона Вы сейчас сравниваете с необходимостью ввести 1-2 раза пинкод от карты на кассе?

Ещё чаще, есть Телегам - прикладываю палец и всё, не ввожу никаких пин-кодов. Намного быстрее, чем картой. Платить картой при наличии NFC - это маразм.
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Повідомлення Додано: Сер 21 вер, 2022 13:44

Re: ПриватБанк

  nekefer написав:Тобто необходимость вводить каждый из 20 раз пинкод для разблокировки экрана телефона Вы сейчас сравниваете с необходимостью ввести 1-2 раза пинкод от карты на кассе?

Зовсім ні. Я просто пригадую, що є такі способи розблокування як "пальцем", або "обличчям". Може чули про щось таке? Зазвичай якщо у телефоні є NFC то "біометрія" там установлена за замовчанням. Теж читаю телеграм канали навіть частіше 20 раз на день і жодних складнощів щоб розблокувати телефон дотиком чи навіть поглядом не спостерігав. Ви в будь якому коли намагаєтесь щось зробити з телефоном берете його до рук та дивитесь на екран. Зовсім не складні налаштування і надалі один дотик до датчика або один погляд на екран і о диво - блокування зняте. Швидше ніж за секунду. Звичайно може ви маєте якусь ну дуже стару модель телефону де є NFC але немає біометрики - тоді питань нема. До речі не знаю як кому, а мені навпаки зручніше коли екран заблокований за замовчанням, оскільки раніше в мене траплялось що потрапивши до кишені не заблокований телефон примудрявся комусь зателефонувати. Режим типу "у кишені" не допомагав. Але це звичайно особисте.
Alien
 
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Повідомлення Додано: Сер 21 вер, 2022 13:44

Re: ПриватБанк

  nekefer написав:Я активно пользуюсь телефоном, например 20 раз в день хочется почитать условный телеграмм. Тобто необходимость вводить каждый из 20 раз пинкод для разблокировки экрана телефона Вы сейчас сравниваете с необходимостью ввести 1-2 раза пинкод от карты на кассе?

Розблокування відбитком для цього саме те. І нікуди сам відбиток не відпраляється.
Щодо розблокування мармизою трохи інша справа, але то вже нехай страждають яблуководи. Особливо весело було в часи масочного режиму
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Повідомлення Додано: Сер 21 вер, 2022 13:46

  Vorlon написав:прикладываю палец и всё

Я как бы уже привык к разным хакерам, прослушкам и своим личным данных по всему инету, но вот чтобы еще мои отпечатки по инету гуляли еще не созрел :?
nekefer
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Повідомлення Додано: Сер 21 вер, 2022 13:53

  nekefer написав:
  Vorlon написав:прикладываю палец и всё

Я как бы уже привык к разным хакерам, прослушкам и своим личным данных по всему инету, но вот чтобы еще мои отпечатки по инету гуляли еще не созрел :?

Шапочку з фольги маєте? Користуєтесь?
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Повідомлення Додано: Сер 21 вер, 2022 14:06

  Alien написав:
  nekefer написав:
  Vorlon написав:прикладываю палец и всё

Я как бы уже привык к разным хакерам, прослушкам и своим личным данных по всему инету, но вот чтобы еще мои отпечатки по инету гуляли еще не созрел :?

Шапочку з фольги маєте? Користуєтесь?

Погуглите про Чака МакГилл :lol: у него весь дом в фольге :lol:
Но тут еще причина что телефоном могут пользоваться многие члены семьи и привязывать к биометрии одного человека просто нереально
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