|
|
|
ПриватБанк
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Сер 21 вер, 2022 11:50
cohan написав: Goodman написав: nekefer написав:
Чтобы платить телефоном с NFC нужно активировать защиту телефона типа постоянного ввода пинкода или отправки отпечатков палацев в секретную лабораторию гугла что меня конкретно бесит
Поэтому я NFC не пользуюсь, хотя и знаю где оно есть
Не раз видел понти , как разбивались телефони падая на поли общего пользования (керам плитка) + забитие на кассе телефони, благополучно "уходили" даже под камерами.
платите часами, тобто годинниками
Нажаль з годинниками вибір не такий великий. Ябловотч та гармін. Браслети сяомішні незручні, треба меню відкрити
-
Faceless
-
- Модератор
-
- Повідомлень: 31995
- З нами з: 24.01.12
- Подякував: 1357 раз.
- Подякували: 7583 раз.
-
- Профіль
-
3
7
3
Додано: Сер 21 вер, 2022 12:07
Faceless
Не понял, а часы с OS Wear (Андроид)?
Они же с прошлого года официально поддерживают оплату в Украине?
-
Vorlon
-
-
- Повідомлень: 10405
- З нами з: 14.06.13
- Подякував: 486 раз.
- Подякували: 1133 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Сер 21 вер, 2022 12:43
Vorlon написав:Faceless
Не понял, а часы с OS Wear (Андроид)?
Они же с прошлого года официально поддерживают оплату в Украине?
А, може пропустив, мої 2020 року
-
Faceless
-
- Модератор
-
- Повідомлень: 31995
- З нами з: 24.01.12
- Подякував: 1357 раз.
- Подякували: 7583 раз.
-
- Профіль
-
3
7
3
Додано: Сер 21 вер, 2022 13:21
Alien написав:
Просто цікаво а вас не бісить той факт що для того щоб заплатити карткою її треба ще з гаманця дістати (звичайно якщо та картка у вас не єдина)? При цьому часто при використанні картки треба ще й пін код вводити. А для того треба ще й гаманець з собою тягати (телефон якби Ви вже тягнете також). До того ж витрати часу на те щоб розблокувати телефон "пальцем" ну не те щоб значні - вони мізерні і введення піну при цьому способ оплати зустрічається ну дуже рідко (за рік втрапив усього один раз на такий термінал у якому було прошито примусове введення піну не залежно від способу оплати).
Я активно пользуюсь телефоном, например 20 раз в день хочется почитать условный телеграмм. Тобто необходимость вводить каждый из 20 раз пинкод для разблокировки экрана телефона Вы сейчас сравниваете с необходимостью ввести 1-2 раза пинкод от карты на кассе?
-
nekefer
-
-
- Повідомлень: 235
- З нами з: 24.10.14
- Подякував: 14 раз.
- Подякували: 32 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Сер 21 вер, 2022 13:33
nekefer написав:
Я активно пользуюсь телефоном, например 20 раз в день хочется почитать условный телеграмм. Тобто необходимость вводить каждый из 20 раз пинкод для разблокировки экрана телефона Вы сейчас сравниваете с необходимостью ввести 1-2 раза пинкод от карты на кассе?
Ещё чаще, есть Телегам - прикладываю палец и всё, не ввожу никаких пин-кодов. Намного быстрее, чем картой. Платить картой при наличии NFC - это маразм.
-
Vorlon
-
-
- Повідомлень: 10405
- З нами з: 14.06.13
- Подякував: 486 раз.
- Подякували: 1133 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Сер 21 вер, 2022 13:44
nekefer написав:
Тобто необходимость вводить каждый из 20 раз пинкод для разблокировки экрана телефона Вы сейчас сравниваете с необходимостью ввести 1-2 раза пинкод от карты на кассе?
Зовсім ні. Я просто пригадую, що є такі способи розблокування як "пальцем", або "обличчям". Може чули про щось таке? Зазвичай якщо у телефоні є NFC то "біометрія" там установлена за замовчанням. Теж читаю телеграм канали навіть частіше 20 раз на день і жодних складнощів щоб розблокувати телефон дотиком чи навіть поглядом не спостерігав. Ви в будь якому коли намагаєтесь щось зробити з телефоном берете його до рук та дивитесь на екран. Зовсім не складні налаштування і надалі один дотик до датчика або один погляд на екран і о диво - блокування зняте. Швидше ніж за секунду. Звичайно може ви маєте якусь ну дуже стару модель телефону де є NFC але немає біометрики - тоді питань нема. До речі не знаю як кому, а мені навпаки зручніше коли екран заблокований за замовчанням, оскільки раніше в мене траплялось що потрапивши до кишені не заблокований телефон примудрявся комусь зателефонувати. Режим типу "у кишені" не допомагав. Але це звичайно особисте.
-
Alien
-
-
- Повідомлень: 715
- З нами з: 12.01.20
- Подякував: 31 раз.
- Подякували: 145 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Сер 21 вер, 2022 13:44
nekefer написав:
Я активно пользуюсь телефоном, например 20 раз в день хочется почитать условный телеграмм. Тобто необходимость вводить каждый из 20 раз пинкод для разблокировки экрана телефона Вы сейчас сравниваете с необходимостью ввести 1-2 раза пинкод от карты на кассе?
Розблокування відбитком для цього саме те. І нікуди сам відбиток не відпраляється.
Щодо розблокування мармизою трохи інша справа, але то вже нехай страждають яблуководи. Особливо весело було в часи масочного режиму
-
Faceless
-
- Модератор
-
- Повідомлень: 31995
- З нами з: 24.01.12
- Подякував: 1357 раз.
- Подякували: 7583 раз.
-
- Профіль
-
3
7
3
Додано: Сер 21 вер, 2022 13:53
nekefer написав: Vorlon написав:
прикладываю палец и всё
Я как бы уже привык к разным хакерам, прослушкам и своим личным данных по всему инету, но вот чтобы еще мои отпечатки по инету гуляли еще не созрел
Шапочку з фольги маєте? Користуєтесь?
-
Alien
-
-
- Повідомлень: 715
- З нами з: 12.01.20
- Подякував: 31 раз.
- Подякували: 145 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Сер 21 вер, 2022 14:06
Alien написав: nekefer написав: Vorlon написав:
прикладываю палец и всё
Я как бы уже привык к разным хакерам, прослушкам и своим личным данных по всему инету, но вот чтобы еще мои отпечатки по инету гуляли еще не созрел
Шапочку з фольги маєте? Користуєтесь?
Погуглите про Чака МакГилл
у него весь дом в фольге
Но тут еще причина что телефоном могут пользоваться многие члены семьи и привязывать к биометрии одного человека просто нереально
-
nekefer
-
-
- Повідомлень: 235
- З нами з: 24.10.14
- Подякував: 14 раз.
- Подякували: 32 раз.
-
- Профіль
-
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 2 гостей
Модератори:
Ірина_
, ShtormK
, Модератор
|