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ПриватБанк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Сер 21 вер, 2022 14:17
nekefer написав:
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Но тут еще причина что телефоном могут пользоваться многие члены семьи и привязывать к биометрии одного человека просто нереально
туда можно завести пальцы разных людей
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