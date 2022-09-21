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Обслуговування в українських
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ПриватБанк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 158159160161

Оцініть обслуговування в цьому банку та обґрунтуйте свою оцінку

ПриватБанк 3.2 5 24
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
13%
3
2- Погане. Некомпетентне.
8%
2
3- Задовільне. Хотілося б краще.
33%
8
4- Добре. Як і повинно бути.
38%
9
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
8%
2
Всього голосів : 24
Повідомлення Додано: Сер 21 вер, 2022 14:17

  nekefer написав:,
Но тут еще причина что телефоном могут пользоваться многие члены семьи и привязывать к биометрии одного человека просто нереально

туда можно завести пальцы разных людей
J
 
Повідомлень: 5391
З нами з: 19.01.08
Подякував: 23 раз.
Подякували: 263 раз.
 
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  #<1 ... 158159160161
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