туда можно завести пальцы разных людей
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Сер 21 вер, 2022 14:17
Додано: Сер 21 вер, 2022 15:20
Howl, klug спасибо за советы. Я всё скопировал и сохранил, но пока меня устраивает перевод на кредитку и оплата с нее. Пусть это и повышенный %, но это лучше, чем без%, но и без денег.
И, пожалуй, последнее по моей теме. Карта была заблокирована, т.к. мошенники трижды ввели неправильный CVV, т.е. полного доступа к ней они не получили. Мобильный терминал не Приватбанка, это точно.
Инкассаторы слегка задержались, бывает, но я ни на мгновение не сомневаюсь, с 24-го февраля, в их приезде! Пусть позже, но зато и их автомобиль будет целее, и люди не набьют себе шишек от быстрой езды по плохим дорогам.
Додано: Сер 21 вер, 2022 15:41
Re: ПриватБанк
Пока карту не перевыпустите, то есть риск повторения данного инцидента и это может произойти в самый неудобный момент.
У коллеги был такой случай (не правильный ввод CVC/CVV мошенниками). Карту получилось разблокировать без обращения в поддержку, просмотром CVC/CVV на карте в Приват24.
Додано: Сер 21 вер, 2022 20:38
Re: ПриватБанк
Яка зараз ситуація по Привату.
Чи можна різним людям відправити кошти на одну картку Wise?
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