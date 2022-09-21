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ПриватБанк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 158159160161

Оцініть обслуговування в цьому банку та обґрунтуйте свою оцінку

ПриватБанк 3.2 5 25
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
12%
3
2- Погане. Некомпетентне.
8%
2
3- Задовільне. Хотілося б краще.
32%
8
4- Добре. Як і повинно бути.
40%
10
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
8%
2
Всього голосів : 25
Повідомлення Додано: Сер 21 вер, 2022 14:17

  nekefer написав:,
Но тут еще причина что телефоном могут пользоваться многие члены семьи и привязывать к биометрии одного человека просто нереально

туда можно завести пальцы разных людей
J
 
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Повідомлення Додано: Сер 21 вер, 2022 15:20

Howl, klug спасибо за советы. Я всё скопировал и сохранил, но пока меня устраивает перевод на кредитку и оплата с нее. Пусть это и повышенный %, но это лучше, чем без%, но и без денег.

И, пожалуй, последнее по моей теме. Карта была заблокирована, т.к. мошенники трижды ввели неправильный CVV, т.е. полного доступа к ней они не получили. Мобильный терминал не Приватбанка, это точно.

Инкассаторы слегка задержались, бывает, но я ни на мгновение не сомневаюсь, с 24-го февраля, в их приезде! Пусть позже, но зато и их автомобиль будет целее, и люди не набьют себе шишек от быстрой езды по плохим дорогам.
yanyura
 
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Повідомлення Додано: Сер 21 вер, 2022 15:41

Re: ПриватБанк

  yanyura написав:...меня устраивает перевод на кредитку и оплата с нее. Пусть это и повышенный %, но это лучше, чем без%, но и без денег.
Пока карту не перевыпустите, то есть риск повторения данного инцидента и это может произойти в самый неудобный момент.

  yanyura написав:Карта была заблокирована, т.к. мошенники трижды ввели неправильный CVV...
У коллеги был такой случай (не правильный ввод CVC/CVV мошенниками). Карту получилось разблокировать без обращения в поддержку, просмотром CVC/CVV на карте в Приват24.
Howl
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Повідомлення Додано: Сер 21 вер, 2022 15:44

Re: ПриватБанк

Альтернатив банку нажаль не багато ((
S D R
 
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Повідомлення Додано: Сер 21 вер, 2022 20:38

Re: ПриватБанк

Яка зараз ситуація по Привату.
Чи можна різним людям відправити кошти на одну картку Wise?
vkladchiik
 
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Повідомлення Додано: Чет 22 вер, 2022 00:47

Re: ПриватБанк

Уже неделю не работает выписка по карте, это у всех так? Также не приходит на email уведомление о расходе и зачисление средств.
jerua
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