Додано: Сер 21 вер, 2022 15:20

Howl, klug спасибо за советы. Я всё скопировал и сохранил, но пока меня устраивает перевод на кредитку и оплата с нее. Пусть это и повышенный %, но это лучше, чем без%, но и без денег.



И, пожалуй, последнее по моей теме. Карта была заблокирована, т.к. мошенники трижды ввели неправильный CVV, т.е. полного доступа к ней они не получили. Мобильный терминал не Приватбанка, это точно.



Инкассаторы слегка задержались, бывает, но я ни на мгновение не сомневаюсь, с 24-го февраля, в их приезде! Пусть позже, но зато и их автомобиль будет целее, и люди не набьют себе шишек от быстрой езды по плохим дорогам.