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ПриватБанк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 159160161162

Оцініть обслуговування в цьому банку та обґрунтуйте свою оцінку

ПриватБанк 3.2 5 25
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
12%
3
2- Погане. Некомпетентне.
8%
2
3- Задовільне. Хотілося б краще.
32%
8
4- Добре. Як і повинно бути.
40%
10
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
8%
2
Всього голосів : 25
Повідомлення Додано: П'ят 23 вер, 2022 11:28

  Alex2007 написав:
  source написав:Підкажіть будь-ласка яка ситуація із зняттям готівкової валюти з валютної карти для виплат? Кошти видають? Обмеження якісь діють?


вчера видел скрин одного поца, который спокойненько себе распланировал с сегодняшнего дня и до конца месяца снимать по тысяче баксов каждый день, создал себе заявочки на приват - всё "відхилено фінмониторингом". (крайне вероятно, до сегодняшнего дня он тоже снимал в подобном режиме) :lol: :lol:
и человек искренне недоволен "а почему это так?"(censored). :lol:

Почему поца? Что, жаба задавила?
Порт
 
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Повідомлення Додано: П'ят 23 вер, 2022 13:50

  Порт написав:,
Почему поца?,

так,
на цьому форумі принято казати "свиня"
J
 
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Повідомлення Додано: П'ят 23 вер, 2022 13:56

Alex2007
Ну, так це ж всього 7 тис. - хіба це багато? Чи "поц.", тому що 7 тис. всього?
Hennady
 
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