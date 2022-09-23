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ПриватБанк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: П'ят 23 вер, 2022 11:28
Почему поца? Что, жаба задавила?
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Порт
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Додано: П'ят 23 вер, 2022 13:50
Порт написав:
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Почему поца?,
так,
на цьому форумі принято казати "свиня"
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J
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Додано: П'ят 23 вер, 2022 13:56
Alex2007
Ну, так це ж всього 7 тис. - хіба це багато? Чи "поц.", тому що 7 тис. всього?
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Hennady
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Додано: П'ят 23 вер, 2022 14:43
Hennady написав:Alex2007
Ну, так це ж всього 7 тис. - хіба це багато? Чи "поц.", тому що 7 тис. всього?
ага,семит)
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Мизантрóп
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