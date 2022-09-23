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ПриватБанк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: П'ят 23 вер, 2022 11:28
Почему поца? Что, жаба задавила?
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Порт
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Додано: П'ят 23 вер, 2022 13:50
Порт написав:
,
Почему поца?,
так,
на цьому форумі принято казати "свиня"
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J
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Додано: П'ят 23 вер, 2022 13:56
Alex2007
Ну, так це ж всього 7 тис. - хіба це багато? Чи "поц.", тому що 7 тис. всього?
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Hennady
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Додано: П'ят 23 вер, 2022 14:43
Hennady написав:Alex2007
Ну, так це ж всього 7 тис. - хіба це багато? Чи "поц.", тому що 7 тис. всього?
ага,семит)
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Мизантрóп
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Додано: П'ят 23 вер, 2022 16:31
Порт написав:
Почему поца? Что, жаба задавила?
потому что
крайне вероятно, до сегодняшнего дня он тоже снимал в подобном режиме
соответственно там уже набежало не семь тысяч
и искренне удивление этого отважного школьника, который хотя бы поинтересовался насчет лимитов и понятие финмона.
Если б там было 7 тыс (и желательно, конечно, не каждый день), до 400 тыс грн - то вопросов ни у какого финмона не было.
А так, делайте, что хотите.
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Alex2007
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Додано: П'ят 23 вер, 2022 19:17
nekefer написав:
но вот чтобы еще мои отпечатки по инету гуляли еще не созрел
От скільки вже наявний в широкому вжитку сенсор відбитків (років 5 мінімум) і досі ніде не було "зливів баз даних з відбитками пальців власників смартфона Х", дивно... А все тому що ці відбитки крім самого телефону більше ніде й не зберігаються бо їх валідація відбувається в самому апараті. Софт який вимагає таку валідацію доступу саме до них не має. Те саме стосується і Фейс айді. Ну але то є таке.
(перепрошую за офтоп)
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nighthawk5
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