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ПриватБанк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 160161162163

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ПриватБанк 3.3 5 26
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
12%
3
2- Погане. Некомпетентне.
8%
2
3- Задовільне. Хотілося б краще.
31%
8
4- Добре. Як і повинно бути.
42%
11
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
8%
2
Всього голосів : 26
Повідомлення Додано: Нед 25 вер, 2022 10:37

  копейка написав:Мимоволі з'явився сьогодні депозит "Стандарт" на 3 міс.
0.00 USD :)
Подібного ні в кого не було?


у меня такая фигня в додатке висела полгода назад несколько месяцев, потом пропала, и именно в додатке, в веб-версии ее вроде не было. То какой-то глюк был, похоже. Возможно это связано с продлением имеющегося депозита на новый срок; и номер депозитного счета там вроде тоже был какой-то необычный, не помню точно уже. Так и не понял, що це було. :D
Посмотрите в детальной информации про него, що це таке.
Alex2007
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Повідомлення Додано: Нед 25 вер, 2022 15:03

  Alex2007 написав:
  копейка написав:Мимоволі з'явився сьогодні депозит "Стандарт" на 3 міс.
0.00 USD :)
Подібного ні в кого не було?


у меня такая фигня в додатке висела полгода назад несколько месяцев, потом пропала, и именно в додатке, в веб-версии ее вроде не было. То какой-то глюк был, похоже. Возможно это связано с продлением имеющегося депозита на новый срок; и номер депозитного счета там вроде тоже был какой-то необычный, не помню точно уже. Так и не понял, що це було. :D
Посмотрите в детальной информации про него, що це таке.

Мабуть розширили функціонал, тепер є всюди. Рахунок 2630, більше нічого, транзакцій пише - немає.
Може вирішили рештки замiсть ПВ затулити сюди, на 3 міс.
Так воно й задарма не потрібне.


  sens написав:
  копейка написав:Мимоволі з'явився сьогодні депозит "Стандарт" на 3 міс.
0.00 USD :)
Подібного ні в кого не було?
хiба то не на соцбакс????

Та ні.
копейка
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Повідомлення Додано: Нед 25 вер, 2022 17:48

Re: ПриватБанк

  Alex2007 написав:Если б там было 7 тыс (и желательно, конечно, не каждый день)
А есть какая-то проблема снять до экв. 400 тысяч грн? В один день целиком. Я интересуюсь, т.к. тоже нужно снять пару тысяч с карты.
Какие меня ждут проблемы?
Востаннє редагувалось Evgen в Нед 25 вер, 2022 17:53, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Нед 25 вер, 2022 17:51

Re: ПриватБанк

  source написав:Підкажіть будь-ласка яка ситуація із зняттям готівкової валюти з валютної карти для виплат? Кошти видають? Обмеження якісь діють?

Уже сняли? Какие то ограничения есть? Нужно заказывать или нет? Купюры нормальные?
Evgen
 
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Повідомлення Додано: Нед 25 вер, 2022 18:21

  Evgen написав:А есть какая-то проблема снять до экв. 400 тысяч грн?

Гугліть обмеження НБУ на період воєнного стану. Немає часу написати Вам конкретне число.
klug
 
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Повідомлення Додано: Нед 25 вер, 2022 18:54

Evgen Ограничение согласно НБУ 100000 в сутки, тоесть на данный момент 2400 долларов. Под заказ на следующий рабочий день. Пару дней назад было максимум 1000 долларов ограничение именно ПриватБанка, уже убрали.
Sergo88
 
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Повідомлення Додано: Нед 25 вер, 2022 19:22

  klug написав:
  Evgen написав:А есть какая-то проблема снять до экв. 400 тысяч грн?

Гугліть обмеження НБУ на період воєнного стану. Немає часу написати Вам конкретне число.

1000 долл.в день
THB
 
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