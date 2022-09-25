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ПриватБанк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Нед 25 вер, 2022 10:37
копейка написав:
Мимоволі з'явився сьогодні депозит "Стандарт" на 3 міс.
0.00 USD
Подібного ні в кого не було?
у меня такая фигня в додатке висела полгода назад несколько месяцев, потом пропала, и именно в додатке, в веб-версии ее вроде не было. То какой-то глюк был, похоже. Возможно это связано с продлением имеющегося депозита на новый срок; и номер депозитного счета там вроде тоже был какой-то необычный, не помню точно уже. Так и не понял, що це було.
Посмотрите в детальной информации про него, що це таке.
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Alex2007
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Додано: Нед 25 вер, 2022 15:03
Alex2007 написав: копейка написав:
Мимоволі з'явився сьогодні депозит "Стандарт" на 3 міс.
0.00 USD
Подібного ні в кого не було?
у меня такая фигня в додатке висела полгода назад несколько месяцев, потом пропала, и именно в додатке, в веб-версии ее вроде не было. То какой-то глюк был, похоже. Возможно это связано с продлением имеющегося депозита на новый срок; и номер депозитного счета там вроде тоже был какой-то необычный, не помню точно уже. Так и не понял, що це було.
Посмотрите в детальной информации про него, що це таке.
Мабуть розширили функціонал, тепер є всюди. Рахунок 2630, більше нічого, транзакцій пише - немає.
Може вирішили рештки замiсть ПВ затулити сюди, на 3 міс.
Так воно й задарма не потрібне.
sens написав: копейка написав:
Мимоволі з'явився сьогодні депозит "Стандарт" на 3 міс.
0.00 USD
Подібного ні в кого не було?
хiба то не на соцбакс????
Та ні.
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копейка
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Додано: Нед 25 вер, 2022 17:48
Alex2007 написав:
Если б там было 7 тыс (и желательно, конечно, не каждый день)
А есть какая-то проблема снять до экв. 400 тысяч грн? В один день целиком. Я интересуюсь, т.к. тоже нужно снять пару тысяч с карты.
Какие меня ждут проблемы?
Востаннє редагувалось Evgen
в Нед 25 вер, 2022 17:53, всього редагувалось 1 раз.
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Додано: Нед 25 вер, 2022 17:51
source написав:
Підкажіть будь-ласка яка ситуація із зняттям готівкової валюти з валютної карти для виплат? Кошти видають? Обмеження якісь діють?
Уже сняли? Какие то ограничения есть? Нужно заказывать или нет? Купюры нормальные?
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Evgen
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Додано: Нед 25 вер, 2022 18:21
Evgen написав:
А есть какая-то проблема снять до экв. 400 тысяч грн?
Гугліть обмеження НБУ на період воєнного стану. Немає часу написати Вам конкретне число.
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klug
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Додано: Нед 25 вер, 2022 18:54
Evgen Ограничение согласно НБУ 100000 в сутки, тоесть на данный момент 2400 долларов. Под заказ на следующий рабочий день. Пару дней назад было максимум 1000 долларов ограничение именно ПриватБанка, уже убрали.
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Додано: Нед 25 вер, 2022 19:22
klug написав: Evgen написав:
А есть какая-то проблема снять до экв. 400 тысяч грн?
Гугліть обмеження НБУ на період воєнного стану. Немає часу написати Вам конкретне число.
1000 долл.в день
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