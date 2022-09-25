копейка написав:Мимоволі з'явився сьогодні депозит "Стандарт" на 3 міс. 0.00 USD Подібного ні в кого не було?
у меня такая фигня в додатке висела полгода назад несколько месяцев, потом пропала, и именно в додатке, в веб-версии ее вроде не было. То какой-то глюк был, похоже. Возможно это связано с продлением имеющегося депозита на новый срок; и номер депозитного счета там вроде тоже был какой-то необычный, не помню точно уже. Так и не понял, що це було. Посмотрите в детальной информации про него, що це таке.
копейка написав:Мимоволі з'явився сьогодні депозит "Стандарт" на 3 міс. 0.00 USD Подібного ні в кого не було?
у меня такая фигня в додатке висела полгода назад несколько месяцев, потом пропала, и именно в додатке, в веб-версии ее вроде не было. То какой-то глюк был, похоже. Возможно это связано с продлением имеющегося депозита на новый срок; и номер депозитного счета там вроде тоже был какой-то необычный, не помню точно уже. Так и не понял, що це було. Посмотрите в детальной информации про него, що це таке.
Мабуть розширили функціонал, тепер є всюди. Рахунок 2630, більше нічого, транзакцій пише - немає. Може вирішили рештки замiсть ПВ затулити сюди, на 3 міс. Так воно й задарма не потрібне.
sens написав:
копейка написав:Мимоволі з'явився сьогодні депозит "Стандарт" на 3 міс. 0.00 USD Подібного ні в кого не було?
Evgen Ограничение согласно НБУ 100000 в сутки, тоесть на данный момент 2400 долларов. Под заказ на следующий рабочий день. Пару дней назад было максимум 1000 долларов ограничение именно ПриватБанка, уже убрали.