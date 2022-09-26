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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Нед 25 вер, 2022 21:52
Evgen Сервіси - Послуги - Зняття готівки.
Разумееться заказать можно не больше дневного лимита и конечно если эта сумма уже есть у вас на счету.
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Sergo88
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