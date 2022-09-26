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Обслуговування в українських
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ПриватБанк

ПриватБанк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
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Оцініть обслуговування в цьому банку та обґрунтуйте свою оцінку

ПриватБанк 3.3 5 26
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
12%
3
2- Погане. Некомпетентне.
8%
2
3- Задовільне. Хотілося б краще.
31%
8
4- Добре. Як і повинно бути.
42%
11
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
8%
2
Всього голосів : 26
Повідомлення Додано: Нед 25 вер, 2022 21:52

Evgen Сервіси - Послуги - Зняття готівки.
Разумееться заказать можно не больше дневного лимита и конечно если эта сумма уже есть у вас на счету.
Sergo88
 
Повідомлень: 3
З нами з: 20.09.22
Подякував: 0 раз.
Подякували: 1 раз.
 
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Повідомлення Додано: Пон 26 вер, 2022 07:43

Re: ПриватБанк

Если платить SWIFT c Универсальной за счет своих средств, берется еще какая-то комиссия кроме той, что указана в тарифах свифта (0,5% + 12 долл)?
Ferlakur
 
Повідомлень: 4328
З нами з: 14.10.08
Подякував: 271 раз.
Подякували: 267 раз.
 
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Повідомлення Додано: Пон 26 вер, 2022 09:43

Re: ПриватБанк

Можна купити валюту по нижчому курсу в ПриватБанку на депозит на 3 місяця?
laRin
 
Повідомлень: 2
З нами з: 17.07.22
Подякував: 0 раз.
Подякували: 0 раз.
 
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  #<1 ... 161162163164
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