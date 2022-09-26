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Обслуговування в українських
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ПриватБанк

ПриватБанк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
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Оцініть обслуговування в цьому банку та обґрунтуйте свою оцінку

ПриватБанк 3.3 5 26
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
12%
3
2- Погане. Некомпетентне.
8%
2
3- Задовільне. Хотілося б краще.
31%
8
4- Добре. Як і повинно бути.
42%
11
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
8%
2
Всього голосів : 26
Повідомлення Додано: Нед 25 вер, 2022 21:52

Evgen Сервіси - Послуги - Зняття готівки.
Разумееться заказать можно не больше дневного лимита и конечно если эта сумма уже есть у вас на счету.
Sergo88
 
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Повідомлення Додано: Пон 26 вер, 2022 07:43

Re: ПриватБанк

Если платить SWIFT c Универсальной за счет своих средств, берется еще какая-то комиссия кроме той, что указана в тарифах свифта (0,5% + 12 долл)?
Ferlakur
 
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Повідомлення Додано: Пон 26 вер, 2022 09:43

Re: ПриватБанк

Можна купити валюту по нижчому курсу в ПриватБанку на депозит на 3 місяця?
laRin
 
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Повідомлення Додано: Пон 26 вер, 2022 10:38

  Ferlakur написав:Если платить SWIFT c Универсальной за счет своих средств, берется еще какая-то комиссия кроме той, что указана в тарифах свифта (0,5% + 12 долл)?

берут только эту, в грн по кусу нбу
по свифтам щас много ограничений
nekefer
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Повідомлення Додано: Пон 26 вер, 2022 11:59

Платіж по IBAN

Платіж по IBAN за 3 грн вже не зробиш?
Doda
 
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Повідомлення Додано: Пон 26 вер, 2022 12:07

  laRin написав:Можна купити валюту по нижчому курсу в ПриватБанку на депозит на 3 місяця?

Пишуть, що можна viewtopic.php?p=5490347#p5490347
  Doda написав:Платіж по IBAN за 3 грн вже не зробиш?

3 грн на рахунки юридичних осіб, 0,5% на рахунки фізичних.
klug
 
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Повідомлення Додано: Пон 26 вер, 2022 12:51

  laRin написав:Можна купити валюту по нижчому курсу в ПриватБанку на депозит на 3 місяця?

Можна по курсу
37,45318
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Повідомлення Додано: Пон 26 вер, 2022 12:56

А что, с оператором тут уже совсем нельзя связаться? В чате к оператору не пропускают, по телефону говорят "у нас воздушная тревога, все операторы в подвале".

Что можно сделать, если карта не добавляется к google pay?
Может, надо закинуть на нее одну гривну?
Сделал новую digital карту час назад.
До этого была интернет-карта, она тоже не добавлялась, но я так понял, что такие карты вообще нельзя добавить, поэтому и сделал.
Или мало времени прошло ещё?
M-Audio
 
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