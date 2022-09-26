Evgen Сервіси - Послуги - Зняття готівки.
Разумееться заказать можно не больше дневного лимита и конечно если эта сумма уже есть у вас на счету.
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Нед 25 вер, 2022 21:52
Evgen Сервіси - Послуги - Зняття готівки.
Разумееться заказать можно не больше дневного лимита и конечно если эта сумма уже есть у вас на счету.
Додано: Пон 26 вер, 2022 07:43
Re: ПриватБанк
Если платить SWIFT c Универсальной за счет своих средств, берется еще какая-то комиссия кроме той, что указана в тарифах свифта (0,5% + 12 долл)?
Додано: Пон 26 вер, 2022 09:43
Re: ПриватБанк
Можна купити валюту по нижчому курсу в ПриватБанку на депозит на 3 місяця?
Додано: Пон 26 вер, 2022 10:38
Додано: Пон 26 вер, 2022 11:59
Платіж по IBAN
Платіж по IBAN за 3 грн вже не зробиш?
Додано: Пон 26 вер, 2022 12:07
Пишуть, що можна viewtopic.php?p=5490347#p5490347
3 грн на рахунки юридичних осіб, 0,5% на рахунки фізичних.
Додано: Пон 26 вер, 2022 12:51
Додано: Пон 26 вер, 2022 12:56
А что, с оператором тут уже совсем нельзя связаться? В чате к оператору не пропускают, по телефону говорят "у нас воздушная тревога, все операторы в подвале".
Что можно сделать, если карта не добавляется к google pay?
Может, надо закинуть на нее одну гривну?
Сделал новую digital карту час назад.
До этого была интернет-карта, она тоже не добавлялась, но я так понял, что такие карты вообще нельзя добавить, поэтому и сделал.
Или мало времени прошло ещё?
Додано: Пон 26 вер, 2022 13:45
Re: ПриватБанк
M-Audio, а как добавляли карту: через Приват24, вручную в мобильном приложении или сайт?
Пробуйте на сайте
Додано: Пон 26 вер, 2022 14:34
Re: ПриватБанк
Вау, Приват почав продавати валюту в додатку
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