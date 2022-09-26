Форуми / Народні рейтинги: Банки,

Страхові Компанії та КУА / Обслуговування в українських

банках (гарне і погане) / ПриватБанк ПриватБанк + Додати

тему Відповісти

на тему Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку

#<1 ... 162163164165 Оцініть обслуговування в цьому банку та обґрунтуйте свою оцінку ПриватБанк 3.3 5 26 1- Дуже погане. Грубіянили тощо. 12% 3 2- Погане. Некомпетентне. 8% 2 3- Задовільне. Хотілося б краще. 31% 8 4- Добре. Як і повинно бути. 42% 11 5- Відмінне. Дуже сподобалося. 8% 2 Всього голосів : 26 Додано: Пон 26 вер, 2022 14:36 Howl написав: M-Audio, а как добавляли карту: через Приват24, вручную в мобильном приложении или сайт?



Пробуйте на сайте https://pay.google.com/gp/w/u/0/home/paymentmethods добавить, а потом в мобильном приложении Google Wallet токенизировать карту. M-Audio, а как добавляли карту: через Приват24, вручную в мобильном приложении или сайт?Пробуйте на сайтедобавить, а потом в мобильном приложении Google Wallet токенизировать карту.

Пробовал через сам кошелек, и через мобильный приват-24, который специально для этого пришлось поставить.



Основная кредитка, кстати, без проблем добавилась. Затык только с новой цифровой.



Насчет добавления через сайт -- даже пробовать не буду, потому что у него не выходит именно токенизация. Карта без токена там уже, как я понимаю, добавилась. Кошелек что-то типа этого открытым текстом пишет. Пробовал через сам кошелек, и через мобильный приват-24, который специально для этого пришлось поставить.Основная кредитка, кстати, без проблем добавилась. Затык только с новой цифровой.Насчет добавления через сайт -- даже пробовать не буду, потому что у него не выходит именно токенизация. Карта без токена там уже, как я понимаю, добавилась. Кошелек что-то типа этого открытым текстом пишет. M-Audio Повідомлень: 2655 З нами з: 23.03.11 Подякував: 508 раз. Подякували: 380 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Пон 26 вер, 2022 15:00 копейка написав: Alex2007 написав: копейка написав: Мимоволі з'явився сьогодні депозит "Стандарт" на 3 міс.

0.00 USD

Подібного ні в кого не було? Мимоволі з'явився сьогодні депозит "Стандарт" на 3 міс.0.00 USDПодібного ні в кого не було?



у меня такая фигня в додатке висела полгода назад несколько месяцев, потом пропала, и именно в додатке, в веб-версии ее вроде не было. То какой-то глюк был, похоже. Возможно это связано с продлением имеющегося депозита на новый срок; и номер депозитного счета там вроде тоже был какой-то необычный, не помню точно уже. Так и не понял, що це було.

Посмотрите в детальной информации про него, що це таке. у меня такая фигня в додатке висела полгода назад несколько месяцев, потом пропала, и именно в додатке, в веб-версии ее вроде не было. То какой-то глюк был, похоже. Возможно это связано с продлением имеющегося депозита на новый срок; и номер депозитного счета там вроде тоже был какой-то необычный, не помню точно уже. Так и не понял, що це було.Посмотрите в детальной информации про него, що це таке.

Мабуть розширили функціонал, тепер є всюди. Рахунок 2630, більше нічого, транзакцій пише - немає.

Може вирішили рештки замiсть ПВ затулити сюди, на 3 міс.

Так воно й задарма не потрібне.





sens написав: копейка написав: Мимоволі з'явився сьогодні депозит "Стандарт" на 3 міс.

0.00 USD

Подібного ні в кого не було? Мимоволі з'явився сьогодні депозит "Стандарт" на 3 міс.0.00 USDПодібного ні в кого не було? хiба то не на соцбакс???? хiба то не на соцбакс????

Та ні. Мабуть розширили функціонал, тепер є всюди. Рахунок 2630, більше нічого, транзакцій пише - немає.Може вирішили рештки замiсть ПВ затулити сюди, на 3 міс.Так воно й задарма не потрібне.Та ні.

TakiYesss TakiYesss sens

Повідомлень: 13021 З нами з: 12.09.13 Подякував: 33 раз. Подякували: 737 раз. Профіль ВідповістиЦитата #<1 ... 162163164165 Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки. Корисні поради Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Рейтинг українських забудовників Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення статей Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

тему Відповісти

на тему Усі повідомлення 1 день 7 днів 2 тижні 1 місяць 3 місяці 6 місяців 1 рік за зростанням за спаданням

Модератори: ShtormK, Модератор Зараз переглядають цей форум: ingtrans kostya77 і 2 гостейМодератори: Ірина_