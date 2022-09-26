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ПриватБанк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Пон 26 вер, 2022 14:36
Пробовал через сам кошелек, и через мобильный приват-24, который специально для этого пришлось поставить.
Основная кредитка, кстати, без проблем добавилась. Затык только с новой цифровой.
Насчет добавления через сайт -- даже пробовать не буду, потому что у него не выходит именно токенизация. Карта без токена там уже, как я понимаю, добавилась. Кошелек что-то типа этого открытым текстом пишет.
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Додано: Пон 26 вер, 2022 15:00
копейка написав: Alex2007 написав: копейка написав:
Мимоволі з'явився сьогодні депозит "Стандарт" на 3 міс.
0.00 USD
Подібного ні в кого не було?
у меня такая фигня в додатке висела полгода назад несколько месяцев, потом пропала, и именно в додатке, в веб-версии ее вроде не было. То какой-то глюк был, похоже. Возможно это связано с продлением имеющегося депозита на новый срок; и номер депозитного счета там вроде тоже был какой-то необычный, не помню точно уже. Так и не понял, що це було.
Посмотрите в детальной информации про него, що це таке.
Мабуть розширили функціонал, тепер є всюди. Рахунок 2630, більше нічого, транзакцій пише - немає.
Може вирішили рештки замiсть ПВ затулити сюди, на 3 міс.
Так воно й задарма не потрібне.
sens написав: копейка написав:
Мимоволі з'явився сьогодні депозит "Стандарт" на 3 міс.
0.00 USD
Подібного ні в кого не було?
хiба то не на соцбакс????
Та ні.
TakiYesss
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