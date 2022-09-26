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ПриватБанк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 162163164165

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ПриватБанк 3.3 5 26
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
12%
3
2- Погане. Некомпетентне.
8%
2
3- Задовільне. Хотілося б краще.
31%
8
4- Добре. Як і повинно бути.
42%
11
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
8%
2
Всього голосів : 26
Повідомлення Додано: Пон 26 вер, 2022 14:36

  Howl написав:M-Audio, а как добавляли карту: через Приват24, вручную в мобильном приложении или сайт?

Пробуйте на сайте https://pay.google.com/gp/w/u/0/home/paymentmethods добавить, а потом в мобильном приложении Google Wallet токенизировать карту.

Пробовал через сам кошелек, и через мобильный приват-24, который специально для этого пришлось поставить.

Основная кредитка, кстати, без проблем добавилась. Затык только с новой цифровой.

Насчет добавления через сайт -- даже пробовать не буду, потому что у него не выходит именно токенизация. Карта без токена там уже, как я понимаю, добавилась. Кошелек что-то типа этого открытым текстом пишет.
M-Audio
 
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Повідомлення Додано: Пон 26 вер, 2022 15:00

  копейка написав:
  Alex2007 написав:
  копейка написав:Мимоволі з'явився сьогодні депозит "Стандарт" на 3 міс.
0.00 USD :)
Подібного ні в кого не було?


у меня такая фигня в додатке висела полгода назад несколько месяцев, потом пропала, и именно в додатке, в веб-версии ее вроде не было. То какой-то глюк был, похоже. Возможно это связано с продлением имеющегося депозита на новый срок; и номер депозитного счета там вроде тоже был какой-то необычный, не помню точно уже. Так и не понял, що це було. :D
Посмотрите в детальной информации про него, що це таке.

Мабуть розширили функціонал, тепер є всюди. Рахунок 2630, більше нічого, транзакцій пише - немає.
Може вирішили рештки замiсть ПВ затулити сюди, на 3 міс.
Так воно й задарма не потрібне.


  sens написав:
  копейка написав:Мимоволі з'явився сьогодні депозит "Стандарт" на 3 міс.
0.00 USD :)
Подібного ні в кого не було?
хiба то не на соцбакс????

Та ні.

TakiYesss
sens
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Повідомлення Додано: Пон 26 вер, 2022 15:17

Вивід з Привату

Залишилась єдина стежка на Конкорд?
Doda
 
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Повідомлення Додано: Пон 26 вер, 2022 15:24

  Doda написав:Залишилась єдина стежка на Конкорд?

Да
lara_08
 
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Повідомлення Додано: Пон 26 вер, 2022 15:39

Re: ПриватБанк

Если пополнять свой гривневый счет через банкомат. Какая комиссия и максимальная одноразовая сумма?
Investor_K
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Повідомлення Додано: Пон 26 вер, 2022 16:56

Re: ПриватБанк

Підкажіть яку суму без проблем я можу перекинути зі своєї карти для виплат на універсальну дружини?
ihorsic
 
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Повідомлення Додано: Пон 26 вер, 2022 18:39

ihorsic да хоть всю имеющуюся, это же не анонимный перевод р2р, ваши деньги уже прошли финмон.
mikos
 
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Повідомлення Додано: Пон 26 вер, 2022 19:17

Re: ПриватБанк

А чому в мене в голові крутиться цифра 15 000 за раз....
ihorsic
 
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Повідомлення Додано: Пон 26 вер, 2022 19:40

Re: ПриватБанк

А таких раз в день может быть несколько?
Investor_K
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