RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Народні рейтинги: Банки,
Страхові Компанії та КУА
/
Обслуговування в українських
банках (гарне і погане)
/
ПриватБанк

ПриватБанк
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 163164165166

Оцініть обслуговування в цьому банку та обґрунтуйте свою оцінку

ПриватБанк 3.3 5 26
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
12%
3
2- Погане. Некомпетентне.
8%
2
3- Задовільне. Хотілося б краще.
31%
8
4- Добре. Як і повинно бути.
42%
11
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
8%
2
Всього голосів : 26
Повідомлення Додано: Пон 26 вер, 2022 21:57

Sergo88
який коміс бере банк за таку перекидку?
greenozon
 
Повідомлень: 14213
З нами з: 01.06.14
Подякував: 275 раз.
Подякували: 1315 раз.
 
Профіль
1
1
2
Повідомлення Додано: Пон 26 вер, 2022 21:58

Re: ПриватБанк

  Investor_K написав:Какая комиссия и максимальная одноразовая сумма?
Всё зависит какую карту пополняете: КдВ, Уни и есть ли с собой она или нет.
На сайте банка откройте страницу карты и можно почитать всё.

Уни пополняется без %, КдВ — 0,5 % (при наличии карты). Если пополнение свыше 5к грн, то на период военного положения можно пополнить Уни и перевести средства на КдВ — комиссия будет ограничена 50 ₴.
Howl
Аватар користувача
 
Повідомлень: 4795
З нами з: 08.03.18
Подякував: 498 раз.
Подякували: 893 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Пон 26 вер, 2022 23:04

Re: ПриватБанк

Щоб уникнути комісії для кдв користуюсь приват вкладом (зараз вже не відкривають) зберіг старі
ihorsic
 
Повідомлень: 718
З нами з: 07.04.10
Подякував: 34 раз.
Подякували: 34 раз.
 
Профіль
  #<1 ... 163164165166
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: edik_v, isen і 2 гостей
Модератори: Ірина_, ShtormK, Модератор

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
ПУМБ (2708)
27.09.2022 00:33
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
Топ новини
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.