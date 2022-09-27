Sergo88
який коміс бере банк за таку перекидку?
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Пон 26 вер, 2022 21:58
Re: ПриватБанк
Всё зависит какую карту пополняете: КдВ, Уни и есть ли с собой она или нет.
На сайте банка откройте страницу карты и можно почитать всё.
Уни пополняется без %, КдВ — 0,5 % (при наличии карты). Если пополнение свыше 5к грн, то на период военного положения можно пополнить Уни и перевести средства на КдВ — комиссия будет ограничена 50 ₴.
Додано: Пон 26 вер, 2022 23:04
Re: ПриватБанк
Щоб уникнути комісії для кдв користуюсь приват вкладом (зараз вже не відкривають) зберіг старі
Додано: Вів 27 вер, 2022 06:55
greenozonна универсальную 0,5%, а максимум 50грн. на данный момент. Операцию проводить через чат, через банкинг просто не пропускает, запрет НБУ, можно только родственникам, поэтому и подтверждаем родство.
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