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ПриватБанк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 164165166167>

Оцініть обслуговування в цьому банку та обґрунтуйте свою оцінку

ПриватБанк 3.3 5 27
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
11%
3
2- Погане. Некомпетентне.
7%
2
3- Задовільне. Хотілося б краще.
30%
8
4- Добре. Як і повинно бути.
44%
12
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
7%
2
Всього голосів : 27
Повідомлення Додано: Пон 26 вер, 2022 21:57

Sergo88
який коміс бере банк за таку перекидку?
greenozon
 
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Повідомлення Додано: Пон 26 вер, 2022 21:58

Re: ПриватБанк

  Investor_K написав:Какая комиссия и максимальная одноразовая сумма?
Всё зависит какую карту пополняете: КдВ, Уни и есть ли с собой она или нет.
На сайте банка откройте страницу карты и можно почитать всё.

Уни пополняется без %, КдВ — 0,5 % (при наличии карты). Если пополнение свыше 5к грн, то на период военного положения можно пополнить Уни и перевести средства на КдВ — комиссия будет ограничена 50 ₴.
Howl
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Повідомлення Додано: Пон 26 вер, 2022 23:04

Re: ПриватБанк

Щоб уникнути комісії для кдв користуюсь приват вкладом (зараз вже не відкривають) зберіг старі
ihorsic
 
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Повідомлення Додано: Вів 27 вер, 2022 06:55

greenozonна универсальную 0,5%, а максимум 50грн. на данный момент. Операцию проводить через чат, через банкинг просто не пропускает, запрет НБУ, можно только родственникам, поэтому и подтверждаем родство.
Sergo88
 
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Повідомлення Додано: Вів 27 вер, 2022 08:33

Re: ПриватБанк

  Sergo88 написав:greenozonна универсальную 0,5%, а максимум 50грн. на данный

более точно
"З 01.09.2022

0,5% (max 50 грн) стягується з одержувача за нецільове поповнення Картки для виплат.
З поточних рахунків фіз. осіб 1% (з них 0,5%, max 50 грн, стягується з одержувача за нецільове поповнення Картки для виплат)"
Goodman
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Повідомлення Додано: Вів 27 вер, 2022 10:35

Re: ПриватБанк

  ihorsic написав:Щоб уникнути комісії для кдв користуюсь приват вкладом

Так завести же на приват вклад с универсальной - нужно также процент заплатить, даже больше
Evgen
 
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Повідомлення Додано: Вів 27 вер, 2022 10:43

Evgen Треба зразу заводити на ПВ, наприклад через тумбу, але потрібна картка бажаної особи, але вже звідти на КДВ без комісу.
А взагалі приват коміси ретельно маскує. Дружина платила за худ.школу і з універсалки чітко показували коміс 1 грн як і з КДВ. Потім дорахували 3% за кредитні, причому ні в квитанції ні у виписці чітко цього не видно, просто знята сума перевищує на 3%. На деякі платежі цих №% нема, на деякі є. Ну їх.
Приват чуть не щодня зменшує мені ліміт "оплати частинами", десь приходить повідомлення, а десь і ні.
Ой+
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Повідомлення Додано: Вів 27 вер, 2022 11:26

  Ой+ написав: Треба зразу заводити на ПВ, наприклад через тумбу, але потрібна картка бажаної особи, але вже звідти на КДВ без комісу.

По перше ПВ в кого раніше зроблених не залишилося, то й вже не зможуть оформити. А ви давно до тумби підходили? 20к через тумбу живим папіром ось закинув і все. Зараз пише ящик, хоч і 149 тисяч,але поповнить дає тільки з карти. :D І справа не в тому що ящик переповнений. В відділенні роблять круглі очі.,,Не знаємо, поповніть карту, а потім на ПВ,, :mrgreen: Коміс. Це схоже приват тихенько прикрутив обмеження поповнення ПВ на добу.
alex lem
 
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Повідомлення Додано: Вів 27 вер, 2022 12:08

Re: ПриватБанк

  alex lem написав:20к через тумбу живим папіром ось закинув і все.

Так, вже 20 тис. як стеля за одне поповненя в день, ще аметист писав і я також підтверджу. Друге попвнення також не іде навіть до 20 тис., тобто потрібно зразу запихати все. Evgen якби з ПВ, скільки йому потрібно не знаю, але в оцих межах можна ще пхати. Певно і по валюті планку опустили, якщо хтось ще юзає.
Я від привату віддалився. Відділень в моєму райцентрі залишилось 2 з 6, хоча офіційно народу збільшилось в птора рази. Все бачу черги, що з вулиці починаються, та колись передовий п24 вже далеко не такий понад всіх.
Ой+
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Повідомлення Додано: Вів 27 вер, 2022 12:29

  alex lem написав:
  Ой+ написав: Треба зразу заводити на ПВ, наприклад через тумбу, але потрібна картка бажаної особи, але вже звідти на КДВ без комісу.

По перше ПВ в кого раніше зроблених не залишилося, то й вже не зможуть оформити. А ви давно до тумби підходили? 20к через тумбу живим папіром ось закинув і все. Зараз пише ящик, хоч і 149 тисяч,але поповнить дає тільки з карти. :D І справа не в тому що ящик переповнений. В відділенні роблять круглі очі.,,Не знаємо, поповніть карту, а потім на ПВ,, :mrgreen: Коміс. Це схоже приват тихенько прикрутив обмеження поповнення ПВ на добу.


если речь о внесении гривны, то вместо Примат-вклада прекрасно работает Копилка, но лимит 5 к в месяц ...
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