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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Вів 27 вер, 2022 13:02
Re: ПриватБанк валютне депо
Якщо відкрити валютне депо з гривневої інтернет картки, після депо сума впаде на валютну карту для виплат - чи буде коміс за поповнення кдв?..
Додано: Вів 27 вер, 2022 13:06
Додано: Вів 27 вер, 2022 14:51
Re: ПриватБанк
Як зняти валюту з цифрової валютної карти?
На сайті пише, що лише у гривні
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