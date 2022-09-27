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ПриватБанк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 164165166167

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ПриватБанк 3.3 5 27
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
11%
3
2- Погане. Некомпетентне.
7%
2
3- Задовільне. Хотілося б краще.
30%
8
4- Добре. Як і повинно бути.
44%
12
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
7%
2
Всього голосів : 27
Повідомлення Додано: Вів 27 вер, 2022 13:02

Re: ПриватБанк валютне депо

Якщо відкрити валютне депо з гривневої інтернет картки, після депо сума впаде на валютну карту для виплат - чи буде коміс за поповнення кдв?..
sergey_sryvkin
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Повідомлення Додано: Вів 27 вер, 2022 13:06

  sergey_sryvkin написав:Якщо відкрити валютне депо з гривневої інтернет картки, після депо сума впаде на валютну карту для виплат - чи буде коміс за поповнення кдв?..


вы сами выбираете на какую карту он будет возвращен.
комисс за зачисление не будет. Деньги с депо - целевое пополнение.
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Повідомлення Додано: Вів 27 вер, 2022 14:51

Re: ПриватБанк

Як зняти валюту з цифрової валютної карти?
На сайті пише, що лише у гривні
Investor_K
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