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ПриватБанк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
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ПриватБанк 3.3 5 27
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
11%
3
2- Погане. Некомпетентне.
7%
2
3- Задовільне. Хотілося б краще.
30%
8
4- Добре. Як і повинно бути.
44%
12
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
7%
2
Всього голосів : 27
Повідомлення Додано: Вів 27 вер, 2022 13:02

Re: ПриватБанк валютне депо

Якщо відкрити валютне депо з гривневої інтернет картки, після депо сума впаде на валютну карту для виплат - чи буде коміс за поповнення кдв?..
sergey_sryvkin
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Повідомлення Додано: Вів 27 вер, 2022 13:06

  sergey_sryvkin написав:Якщо відкрити валютне депо з гривневої інтернет картки, після депо сума впаде на валютну карту для виплат - чи буде коміс за поповнення кдв?..


вы сами выбираете на какую карту он будет возвращен.
комисс за зачисление не будет. Деньги с депо - целевое пополнение.
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Повідомлення Додано: Вів 27 вер, 2022 14:51

Re: ПриватБанк

Як зняти валюту з цифрової валютної карти?
На сайті пише, що лише у гривні
Investor_K
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Повідомлення Додано: Вів 27 вер, 2022 15:13

  Investor_K написав:Як зняти валюту з цифрової валютної карти?
На сайті пише, що лише у гривні


где вы это нашли на сайте?
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Повідомлення Додано: Вів 27 вер, 2022 15:26

  Investor_K написав:Як зняти валюту з цифрової валютної карти?
На сайті пише, що лише у гривні

Вочевидь у відділенні
До цифрової картки можна й пластик зробити за бажанням
sergey_sryvkin
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Повідомлення Додано: Вів 27 вер, 2022 16:00

  M-Audio написав:Основная кредитка, кстати, без проблем добавилась. Затык только с новой цифровой.

Насчет добавления через сайт -- даже пробовать не буду, потому что у него не выходит именно токенизация. Карта без токена там уже, как я понимаю, добавилась. Кошелек что-то типа этого открытым текстом пишет.

А ларчик открывался просто, но со скрипом. Оно, оказывается, мне упорно пыталось сообщить, чтобы я позвонил в банк. Но пыталось сообщить исключительно в приват-24, которого у меня не было сначала, чтобы это сообщение отобразить. А в основной выбранный канал связи - телеграм - оно молчало. Но ещё более интересно то, что я пытался позвонить, но попадал на робота, который читал мне меню, и не более того.

И только сегодня, после очередной безуспешной попытки добавления, я увидел кучу сообщений в приват-24 (который вчера поставил), и позвонил, и там тоже был робот, но меню мне читать не стал, а сразу переключил на безопастника, который подтвердил операцию.

Что интересно, в веб-версии приват-24 эти сообщения появляются, но без содержимого, вместо которого отправляют читать мобильное приложение. Паскудство.
M-Audio
 
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