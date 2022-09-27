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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Вів 27 вер, 2022 13:02
Re: ПриватБанк валютне депо
Якщо відкрити валютне депо з гривневої інтернет картки, після депо сума впаде на валютну карту для виплат - чи буде коміс за поповнення кдв?..
Додано: Вів 27 вер, 2022 13:06
Додано: Вів 27 вер, 2022 14:51
Re: ПриватБанк
Як зняти валюту з цифрової валютної карти?
На сайті пише, що лише у гривні
Додано: Вів 27 вер, 2022 15:13
Додано: Вів 27 вер, 2022 15:26
Додано: Вів 27 вер, 2022 16:00
А ларчик открывался просто, но со скрипом. Оно, оказывается, мне упорно пыталось сообщить, чтобы я позвонил в банк. Но пыталось сообщить исключительно в приват-24, которого у меня не было сначала, чтобы это сообщение отобразить. А в основной выбранный канал связи - телеграм - оно молчало. Но ещё более интересно то, что я пытался позвонить, но попадал на робота, который читал мне меню, и не более того.
И только сегодня, после очередной безуспешной попытки добавления, я увидел кучу сообщений в приват-24 (который вчера поставил), и позвонил, и там тоже был робот, но меню мне читать не стал, а сразу переключил на безопастника, который подтвердил операцию.
Что интересно, в веб-версии приват-24 эти сообщения появляются, но без содержимого, вместо которого отправляют читать мобильное приложение. Паскудство.
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