Додано: Вів 27 вер, 2022 16:00

M-Audio написав: Основная кредитка, кстати, без проблем добавилась. Затык только с новой цифровой.



Насчет добавления через сайт -- даже пробовать не буду, потому что у него не выходит именно токенизация. Карта без токена там уже, как я понимаю, добавилась. Кошелек что-то типа этого открытым текстом пишет. Основная кредитка, кстати, без проблем добавилась. Затык только с новой цифровой.Насчет добавления через сайт -- даже пробовать не буду, потому что у него не выходит именно токенизация. Карта без токена там уже, как я понимаю, добавилась. Кошелек что-то типа этого открытым текстом пишет.

А ларчик открывался просто, но со скрипом. Оно, оказывается, мне упорно пыталось сообщить, чтобы я позвонил в банк. Но пыталось сообщить исключительно в приват-24, которого у меня не было сначала, чтобы это сообщение отобразить. А в основной выбранный канал связи - телеграм - оно молчало. Но ещё более интересно то, что я пытался позвонить, но попадал на робота, который читал мне меню, и не более того.И только сегодня, после очередной безуспешной попытки добавления, я увидел кучу сообщений в приват-24 (который вчера поставил), и позвонил, и там тоже был робот, но меню мне читать не стал, а сразу переключил на безопастника, который подтвердил операцию.Что интересно, в веб-версии приват-24 эти сообщения появляются, но без содержимого, вместо которого отправляют читать мобильное приложение. Паскудство.