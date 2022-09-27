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ПриватБанк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Вів 27 вер, 2022 13:02
Якщо відкрити валютне депо з гривневої інтернет картки, після депо сума впаде на валютну карту для виплат - чи буде коміс за поповнення кдв?..
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sergey_sryvkin
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Додано: Вів 27 вер, 2022 13:06
sergey_sryvkin написав:
Якщо відкрити валютне депо з гривневої інтернет картки, після депо сума впаде на валютну карту для виплат - чи буде коміс за поповнення кдв?..
вы сами выбираете на какую карту он будет возвращен.
комисс за зачисление не будет. Деньги с депо - целевое пополнение.
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Додано: Вів 27 вер, 2022 14:51
Як зняти валюту з цифрової валютної карти?
На сайті пише, що лише у гривні
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Investor_K
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Додано: Вів 27 вер, 2022 15:13
Investor_K написав:
Як зняти валюту з цифрової валютної карти?
На сайті пише, що лише у гривні
где вы это нашли на сайте?
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Додано: Вів 27 вер, 2022 15:26
Investor_K написав:
Як зняти валюту з цифрової валютної карти?
На сайті пише, що лише у гривні
Вочевидь у відділенні
До цифрової картки можна й пластик зробити за бажанням
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sergey_sryvkin
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Додано: Вів 27 вер, 2022 16:00
M-Audio написав:
Основная кредитка, кстати, без проблем добавилась. Затык только с новой цифровой.
Насчет добавления через сайт -- даже пробовать не буду, потому что у него не выходит именно токенизация. Карта без токена там уже, как я понимаю, добавилась. Кошелек что-то типа этого открытым текстом пишет.
А ларчик открывался просто, но со скрипом. Оно, оказывается, мне упорно пыталось сообщить, чтобы я позвонил в банк. Но пыталось сообщить исключительно в приват-24, которого у меня не было сначала, чтобы это сообщение отобразить. А в основной выбранный канал связи - телеграм - оно молчало. Но ещё более интересно то, что я пытался позвонить, но попадал на робота, который читал мне меню, и не более того.
И только сегодня, после очередной безуспешной попытки добавления, я увидел кучу сообщений в приват-24 (который вчера поставил), и позвонил, и там тоже был робот, но меню мне читать не стал, а сразу переключил на безопастника, который подтвердил операцию.
Что интересно, в веб-версии приват-24 эти сообщения появляются, но без содержимого, вместо которого отправляют читать мобильное приложение. Паскудство.
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M-Audio
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Додано: Вів 27 вер, 2022 18:51
IMPRINTER написав: Investor_K написав:
Як зняти валюту з цифрової валютної карти?
На сайті пише, що лише у гривні
где вы это нашли на сайте?
Инфо про дебетгвую долларовую цифровую
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Investor_K
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Додано: Вів 27 вер, 2022 19:20
Investor_K
, подходите к кассе Привата и сообщаете о своём желании снять с цифровой (digital) карты, называете последние 4-е цифры. Всё
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Додано: Вів 27 вер, 2022 19:32
Сколько можно открыть конвертационных вкладов в привате?
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