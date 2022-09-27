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ПриватБанк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Вів 27 вер, 2022 19:52
Нужно сканировать кюар код на кассе.
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lara_08
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Додано: Вів 27 вер, 2022 20:10
sens написав: копейка написав: sens написав:
хiба то не на соцбакс????
Та ні.
TakiYesss
Yes. But I didn't open it myself.
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копейка
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Додано: Вів 27 вер, 2022 20:10
Итак. Снять с цифровой дебетовой валюту не есть проблема?
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Investor_K
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Додано: Вів 27 вер, 2022 20:13
Сегодня наблюдала, как бабуля у менеджера методично избавлялась от копилки, карт и в конце от самого приложения с его помощью, потому как оно окончательно испортило ее остатки жизни.
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копейка
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Додано: Вів 27 вер, 2022 20:30
Таку картку можна додати до Apple Pay чи Google Pay, а також зняти з неї готівку в гривні в банкоматі за QR-кодом.
А мене цікавить готівка у ВАЛЮТІ
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Investor_K
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Додано: Вів 27 вер, 2022 20:43
Investor_K написав:
Таку картку можна додати до Apple Pay чи Google Pay, а також зняти з неї готівку в гривні в банкоматі за QR-кодом.
А мене цікавить готівка у ВАЛЮТІ
Уже не раз получала валюту в кассе с цифровой карты после сканирования QR-кода на кассе. Валюту предварительно нужно заказать в п24.
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lara_08
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Додано: Вів 27 вер, 2022 20:44
Investor_K написав:
Таку картку можна додати до Apple Pay чи Google Pay, а також зняти з неї готівку в гривні в банкоматі за QR-кодом.
А мене цікавить готівка у ВАЛЮТІ
зачем
из страны не выпускают
наличные банксы тратить некуда
в банке они сохраннее чем под матрасом
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nekefer
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Додано: Вів 27 вер, 2022 21:23
https://finclub.net/images/priv5.jpg
Т.е. получается, что при открытии валютного депозита-50-тыс списание с гривневой карты проведётся по счёту через несколько дней, и потенциально можно получить тех. овер?
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Driver
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Додано: Вів 27 вер, 2022 21:32
Driver написав:https://finclub.net/images/priv5.jpg
Т.е. получается, что при открытии валютного депозита-50-тыс списание с гривневой карты проведётся по счёту через несколько дней, и потенциально можно получить тех. овер?
Сразу оно там проходит. В Привате и Моно нет оверов как в Альфе,ТАСе и ПУМБе.
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lara_08
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Додано: Вів 27 вер, 2022 21:43
nekefer написав: Investor_K написав:
Таку картку можна додати до Apple Pay чи Google Pay, а також зняти з неї готівку в гривні в банкоматі за QR-кодом.
А мене цікавить готівка у ВАЛЮТІ
зачемиз страны не выпускают
в банке они сохраннее чем под матрасом
Два достаточно противоречивых фактора, если смотреть в корень и добавить определение "воюющей".
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копейка
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