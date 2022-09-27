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ПриватБанк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 165166167168

Оцініть обслуговування в цьому банку та обґрунтуйте свою оцінку

ПриватБанк 3.3 5 27
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
11%
3
2- Погане. Некомпетентне.
7%
2
3- Задовільне. Хотілося б краще.
30%
8
4- Добре. Як і повинно бути.
44%
12
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
7%
2
Всього голосів : 27
Повідомлення Додано: Вів 27 вер, 2022 19:52

  J написав:
  Howl написав:Investor_K, подходите к кассе Привата и сообщаете о своём желании снять с цифровой (digital) карты, называете последние 4-е цифры. Всё :)

а мне сказали что надо купить смартфон, установить туда п24 и потом сканировать кюар код из п24 :roll:

Нужно сканировать кюар код на кассе.
lara_08
 
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Повідомлення Додано: Вів 27 вер, 2022 20:10

  sens написав:
  копейка написав:
  sens написав:хiба то не на соцбакс????

Та ні.

TakiYesss

Yes. But I didn't open it myself. :)
копейка
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Повідомлення Додано: Вів 27 вер, 2022 20:10

Re: ПриватБанк

Итак. Снять с цифровой дебетовой валюту не есть проблема?
Investor_K
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Повідомлення Додано: Вів 27 вер, 2022 20:13

  J написав:
  Howl написав:Investor_K, подходите к кассе Привата и сообщаете о своём желании снять с цифровой (digital) карты, называете последние 4-е цифры. Всё :)

а мне сказали что надо купить смартфон, установить туда п24 и потом сканировать кюар код из п24 :roll:

Сегодня наблюдала, как бабуля у менеджера методично избавлялась от копилки, карт и в конце от самого приложения с его помощью, потому как оно окончательно испортило ее остатки жизни.
копейка
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Повідомлення Додано: Вів 27 вер, 2022 20:30

Re: ПриватБанк

Таку картку можна додати до Apple Pay чи Google Pay, а також зняти з неї готівку в гривні в банкоматі за QR-кодом.

А мене цікавить готівка у ВАЛЮТІ
Investor_K
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Повідомлення Додано: Вів 27 вер, 2022 20:43

  Investor_K написав:Таку картку можна додати до Apple Pay чи Google Pay, а також зняти з неї готівку в гривні в банкоматі за QR-кодом.

А мене цікавить готівка у ВАЛЮТІ

Уже не раз получала валюту в кассе с цифровой карты после сканирования QR-кода на кассе. Валюту предварительно нужно заказать в п24.
lara_08
 
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Повідомлення Додано: Вів 27 вер, 2022 20:44

  Investor_K написав:Таку картку можна додати до Apple Pay чи Google Pay, а також зняти з неї готівку в гривні в банкоматі за QR-кодом.

А мене цікавить готівка у ВАЛЮТІ

зачем
из страны не выпускают
наличные банксы тратить некуда
в банке они сохраннее чем под матрасом
nekefer
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Повідомлення Додано: Вів 27 вер, 2022 21:23

https://finclub.net/images/priv5.jpg

Т.е. получается, что при открытии валютного депозита-50-тыс списание с гривневой карты проведётся по счёту через несколько дней, и потенциально можно получить тех. овер?
Driver
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Повідомлення Додано: Вів 27 вер, 2022 21:32

  Driver написав:https://finclub.net/images/priv5.jpg

Т.е. получается, что при открытии валютного депозита-50-тыс списание с гривневой карты проведётся по счёту через несколько дней, и потенциально можно получить тех. овер?

Сразу оно там проходит. В Привате и Моно нет оверов как в Альфе,ТАСе и ПУМБе.
lara_08
 
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Повідомлення Додано: Вів 27 вер, 2022 21:43

  nekefer написав:
  Investor_K написав:Таку картку можна додати до Apple Pay чи Google Pay, а також зняти з неї готівку в гривні в банкоматі за QR-кодом.

А мене цікавить готівка у ВАЛЮТІ

зачем
из страны не выпускают

в банке они сохраннее чем под матрасом

Два достаточно противоречивых фактора, если смотреть в корень и добавить определение "воюющей".
копейка
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