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ПриватБанк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Вів 27 вер, 2022 21:43
nekefer написав: Investor_K написав:
Таку картку можна додати до Apple Pay чи Google Pay, а також зняти з неї готівку в гривні в банкоматі за QR-кодом.
А мене цікавить готівка у ВАЛЮТІ
зачемиз страны не выпускают
в банке они сохраннее чем под матрасом
Два достаточно противоречивых фактора, если смотреть в корень и добавить определение "воюющей".
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Додано: Сер 28 вер, 2022 08:33
mcduck написав:
Народ а скільки Примат дає докупити долярів? При знятті валюти з картки. Чи може взагалі не дає такої можливості?
мені продали 46.27, якщо актуально))
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