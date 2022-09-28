Два достаточно противоречивых фактора, если смотреть в корень и добавить определение "воюющей".
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Вів 27 вер, 2022 21:43
Два достаточно противоречивых фактора, если смотреть в корень и добавить определение "воюющей".
Додано: Сер 28 вер, 2022 08:33
Додано: Сер 28 вер, 2022 17:59
Re: ПриватБанк
СЕП на універсальну заходить швидко? Нема якихось "рогаток"?
Додано: Сер 28 вер, 2022 18:17
Re: ПриватБанк
Rebel, не повинно бути. Вхідні СЕП банк приймає в режимі 23/7.
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