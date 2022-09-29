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Обслуговування в українських
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ПриватБанк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 166167168169

Оцініть обслуговування в цьому банку та обґрунтуйте свою оцінку

ПриватБанк 3.3 5 27
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
11%
3
2- Погане. Некомпетентне.
7%
2
3- Задовільне. Хотілося б краще.
30%
8
4- Добре. Як і повинно бути.
44%
12
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
7%
2
Всього голосів : 27
Повідомлення Додано: Вів 27 вер, 2022 21:43

  nekefer написав:
  Investor_K написав:Таку картку можна додати до Apple Pay чи Google Pay, а також зняти з неї готівку в гривні в банкоматі за QR-кодом.

А мене цікавить готівка у ВАЛЮТІ

зачем
из страны не выпускают

в банке они сохраннее чем под матрасом

Два достаточно противоречивых фактора, если смотреть в корень и добавить определение "воюющей".
копейка
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Повідомлення Додано: Сер 28 вер, 2022 08:33

  mcduck написав:Народ а скільки Примат дає докупити долярів? При знятті валюти з картки. Чи може взагалі не дає такої можливості?

мені продали 46.27, якщо актуально))
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Повідомлення Додано: Сер 28 вер, 2022 17:59

Re: ПриватБанк

СЕП на універсальну заходить швидко? Нема якихось "рогаток"?
Rebel
 
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Повідомлення Додано: Сер 28 вер, 2022 18:17

Re: ПриватБанк

Rebel, не повинно бути. Вхідні СЕП банк приймає в режимі 23/7.
Howl
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Повідомлення Додано: Сер 28 вер, 2022 23:03

  Rebel написав:СЕП на універсальну заходить швидко? Нема якихось "рогаток"?

Швидко
lara_08
 
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