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ПриватБанк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 166167168169

Оцініть обслуговування в цьому банку та обґрунтуйте свою оцінку

ПриватБанк 3.3 5 27
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
11%
3
2- Погане. Некомпетентне.
7%
2
3- Задовільне. Хотілося б краще.
30%
8
4- Добре. Як і повинно бути.
44%
12
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
7%
2
Всього голосів : 27
Повідомлення Додано: Вів 27 вер, 2022 21:43

  nekefer написав:
  Investor_K написав:Таку картку можна додати до Apple Pay чи Google Pay, а також зняти з неї готівку в гривні в банкоматі за QR-кодом.

А мене цікавить готівка у ВАЛЮТІ

зачем
из страны не выпускают

в банке они сохраннее чем под матрасом

Два достаточно противоречивых фактора, если смотреть в корень и добавить определение "воюющей".
копейка
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Повідомлення Додано: Сер 28 вер, 2022 08:33

  mcduck написав:Народ а скільки Примат дає докупити долярів? При знятті валюти з картки. Чи може взагалі не дає такої можливості?

мені продали 46.27, якщо актуально))
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Повідомлення Додано: Сер 28 вер, 2022 17:59

Re: ПриватБанк

СЕП на універсальну заходить швидко? Нема якихось "рогаток"?
Rebel
 
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Повідомлення Додано: Сер 28 вер, 2022 18:17

Re: ПриватБанк

Rebel, не повинно бути. Вхідні СЕП банк приймає в режимі 23/7.
Howl
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Повідомлення Додано: Сер 28 вер, 2022 23:03

  Rebel написав:СЕП на універсальну заходить швидко? Нема якихось "рогаток"?

Швидко
lara_08
 
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Повідомлення Додано: Чет 29 вер, 2022 07:18

Разъясните ситуацию.
У отца есть Карта для выплат (КДВ), он на неё пенсию получает. У него карта с чипом, само собой бесплатная.
Когда я пришёл в Приват за выплатой от ФГВФЛ, то мало того, что не выдали наличкой через кассу, так ещё и та КДВ, которую они мне пытались безуспешно оформить, просто карта с магнитной лентой. В чем прикол? Понимают, что не постоянный клиент, и карта эта мне нафиг не нужна, поэтому подсовывают всякий хлам, лишь бы галочку себе поставить в выполнение плана по оформлению карт?
Кстати, от этой КДВ есть какая-то польза? Или самая обычная карта, получить выплату от Фонда и закрыть?
candidat
 
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Повідомлення Додано: Чет 29 вер, 2022 07:52

Re: ПриватБанк

candidat, до войны не во всех городах банк выдавал современные карты. А с началом войны пластика стало куда меньше и порой выдают даже в тех городах, в которых выдавали современные карты, старые магнитки.

Карта для выплат (не золотая) кушать не просит, если её не пополнять не целевыми средствами. Быть клиентом ПриватБанка стоит хотя бы потому, что можно оформить электронную подпись, которую принимают многие интернет-ресурсы. Саму карту можно закрыть в Приват24 без посещения отделения.
Howl
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Повідомлення Додано: Чет 29 вер, 2022 08:02

Re: ПриватБанк

  Howl написав:кушать не просит,

Они все типа кушать не просят, только потом герли звонят и вопрошают, чего не пользуетесь картой, какие плани. Уже везде "война закончилась" и плани...плани...плани в тч и по активности.
Goodman
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