Додано: Чет 29 вер, 2022 07:18

Разъясните ситуацию.

У отца есть Карта для выплат (КДВ), он на неё пенсию получает. У него карта с чипом, само собой бесплатная.

Когда я пришёл в Приват за выплатой от ФГВФЛ, то мало того, что не выдали наличкой через кассу, так ещё и та КДВ, которую они мне пытались безуспешно оформить, просто карта с магнитной лентой. В чем прикол? Понимают, что не постоянный клиент, и карта эта мне нафиг не нужна, поэтому подсовывают всякий хлам, лишь бы галочку себе поставить в выполнение плана по оформлению карт?

Кстати, от этой КДВ есть какая-то польза? Или самая обычная карта, получить выплату от Фонда и закрыть?