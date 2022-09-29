Два достаточно противоречивых фактора, если смотреть в корень и добавить определение "воюющей".
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Вів 27 вер, 2022 21:43
Два достаточно противоречивых фактора, если смотреть в корень и добавить определение "воюющей".
Додано: Сер 28 вер, 2022 08:33
Додано: Сер 28 вер, 2022 17:59
Re: ПриватБанк
СЕП на універсальну заходить швидко? Нема якихось "рогаток"?
Додано: Сер 28 вер, 2022 18:17
Re: ПриватБанк
Rebel, не повинно бути. Вхідні СЕП банк приймає в режимі 23/7.
Додано: Сер 28 вер, 2022 23:03
Додано: Чет 29 вер, 2022 07:18
Разъясните ситуацию.
У отца есть Карта для выплат (КДВ), он на неё пенсию получает. У него карта с чипом, само собой бесплатная.
Когда я пришёл в Приват за выплатой от ФГВФЛ, то мало того, что не выдали наличкой через кассу, так ещё и та КДВ, которую они мне пытались безуспешно оформить, просто карта с магнитной лентой. В чем прикол? Понимают, что не постоянный клиент, и карта эта мне нафиг не нужна, поэтому подсовывают всякий хлам, лишь бы галочку себе поставить в выполнение плана по оформлению карт?
Кстати, от этой КДВ есть какая-то польза? Или самая обычная карта, получить выплату от Фонда и закрыть?
Додано: Чет 29 вер, 2022 07:52
Re: ПриватБанк
candidat, до войны не во всех городах банк выдавал современные карты. А с началом войны пластика стало куда меньше и порой выдают даже в тех городах, в которых выдавали современные карты, старые магнитки.
Карта для выплат (не золотая) кушать не просит, если её не пополнять не целевыми средствами. Быть клиентом ПриватБанка стоит хотя бы потому, что можно оформить электронную подпись, которую принимают многие интернет-ресурсы. Саму карту можно закрыть в Приват24 без посещения отделения.
Додано: Чет 29 вер, 2022 08:02
Re: ПриватБанк
Додано: Чет 29 вер, 2022 08:29
Re: ПриватБанк
Втім числі і по Ковіду
Додано: Чет 29 вер, 2022 08:40
Zochan все ж на грошах, якщо нема ковіду - то йде настанова -ви лежні та дурні
чого лежні - не працюєте, не виявляєте хворих
чого дурні - всі виплати та фінансування йдуть не вам і не для вас.
деякі сімейники про три рази "хворіли" на ковід і сам головний лікар допомагав вантажити з моргу. Нація незламних.
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