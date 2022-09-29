подскажите, как сегодня лучше получить перевод из Канады в USD или с конвертацией на карту или счёт в привате.
Или проще всего посредством международных платежных систем Western, Moneygram.. ?
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Чет 29 вер, 2022 20:20
подскажите, как сегодня лучше получить перевод из Канады в USD или с конвертацией на карту или счёт в привате.
Или проще всего посредством международных платежных систем Western, Moneygram.. ?
Додано: Чет 29 вер, 2022 20:26
Додано: Чет 29 вер, 2022 20:39
Додано: Чет 29 вер, 2022 20:44
Re: ПриватБанк
emeta, с конвертацией лучше не будет.
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